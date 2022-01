Mehmet Barlas: Son karda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok başarısız bir sınav verdi

https://tr.sputniknews.com/20220126/mehmet-barlas-son-karda-istanbul-buyuksehir-belediyesi-cok-basarisiz-bir-sinav-verdi-1053140189.html

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'u etkisi alan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların yetersiz kaldığını belirterek, "Son... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

Barlas, bugünkü yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun Balıkçı Kahraman'a gitmesiyle ilgili basına yansıyan haberlere de değinerek, "Belediye Başkanı'nın kar yağarken balıkçıya gitmesi sosyal medyanın gündemindeydi .Tuzlama araçları yollarda kayıyor ve başka araçlara çarpıyordu. Toplu ulaşım yollarının hepsi durmuştu" dedi.Son karda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok başarısız bir sınav verdi. Belediye Başkanı İmamoğlu da iyi sınav vermeyenlerin başındaydı" diye Barlas yazısını şöyle devam ettirdi:"Sonuçta insanlık her an her şeye hazır olmalı.Bilimkurgu romanları gibi birtakım gelecek dünyalardan bahsediliyor.İşte o gelecek dünyalardan çok somut bir tanesini İstanbul'da yaşadık.Bu olay, "dayanışma" denilen olgunun önemini hepimize hatırlatmıştır.Küfrederek, hakaret ederek hiçbir şeyin sağlanamayacağını tabiat, gözümüze kar yoluyla soktu.Vatandaşların dayanışma halinde olmaları sağlığı da, güvenliği de koruyor.Ama bunun farkına varmak için demek böyle bir kar yağışına ihtiyaç vardı.Sanırım önümüzdeki hafta bunları unutmuş olacağız.Yine başımıza gelecekleri yalnızken çekmeyi normal zannedeceğiz.Oysa bu kar, insan topluluklarında dayanışma denilen şeyin önemini hatırlatmış olmalıdır.Benim beklentim bu."

