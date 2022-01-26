https://tr.sputniknews.com/20220126/meral-aksener-kovid-testim-pozitif-cikti-esimle-birlikte-bir-hafta-boyunca-karantinada-olacagiz-1053162471.html

Meral Akşener: Kovid testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız

Meral Akşener: Kovid testim pozitif çıktı, eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T21:07+0300

2022-01-26T21:07+0300

2022-01-26T21:21+0300

meral akşener

koronavirüs

koronavirüs testi

politika

son dakika

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kovid-19'a yakalandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meral Akşener'e geçmiş olsun mesajını sosyal medyadan iletti: "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

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