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https://tr.sputniknews.com/20220126/mersinde-17-yasindaki-kiz-cocugu-tartistigi-kisi-tarafindan-5-yerinden-bicaklandi-1053125684.html
Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı
Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk tedavi altına alınırken saldırgan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:00+0300
2022-01-26T00:00+0300
türkiye
mersin
kız çocuğu
bıçaklı saldırı
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Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Kız çocuğu yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
türkiye
mersin
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mersin, kız çocuğu, bıçaklı saldırı

Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

00:00 26.01.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Çocuk hakları
Çocuk hakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk tedavi altına alınırken saldırgan polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Kız çocuğu yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
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