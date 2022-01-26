https://tr.sputniknews.com/20220126/mersinde-17-yasindaki-kiz-cocugu-tartistigi-kisi-tarafindan-5-yerinden-bicaklandi-1053125684.html

Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk tedavi altına alınırken saldırgan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:00+0300

2022-01-26T00:00+0300

2022-01-26T00:00+0300

türkiye

mersin

kız çocuğu

bıçaklı saldırı

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Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Kız çocuğu yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

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mersin, kız çocuğu, bıçaklı saldırı