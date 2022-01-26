https://tr.sputniknews.com/20220126/mersinde-zincirleme-kaza-tir-soforu-yanarak-can-verdi-1053132297.html

Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi

Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi

Mersin Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T08:05+0300

2022-01-26T08:05+0300

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türkiye

tir

kaza

tag otoyolu

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TAG Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. TIR sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı TIR'ın alev alması sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

tag otoyolu

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tir, kaza, tag otoyolu