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Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi
Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi
Mersin Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T08:05+0300
2022-01-26T08:05+0300
2022-01-26T08:05+0300
türkiye
tir
kaza
tag otoyolu
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TAG Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. TIR sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı TIR'ın alev alması sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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tir, kaza, tag otoyolu
Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi
Mersin Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
TAG Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. TIR sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı TIR'ın alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.