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MHP'den Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına yanıt: 'Nasıl öteceğini iyi bil'
MHP'den Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına yanıt: 'Nasıl öteceğini iyi bil'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'yemek' tartışmalarına piyanist Fazıl Say da espri bir paylaşım ile katıldı. Say'ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi de içine... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T06:37+0300
2022-01-26T06:37+0300
politika
mhp
fazıl say
yemek
ekrem imamoğlu
ismail özdemir
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İstanbul’da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restaurantta İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunarak İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!”MHP'nin halkla ilişkiler sorumlusundan yanıtSay’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP’den yanıt geldi.MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yanıtında şu ifadeleri kullandı:“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”
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mhp, fazıl say, yemek, ekrem imamoğlu, ismail özdemir

MHP'den Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına yanıt: 'Nasıl öteceğini iyi bil'

06:37 26.01.2022
© Twitter/Fazıl SayFazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu
Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Twitter/Fazıl Say
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'yemek' tartışmalarına piyanist Fazıl Say da espri bir paylaşım ile katıldı. Say'ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi de içine kattığı paylaşıma MHP’den yanıt geldi.
İstanbul’da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restaurantta İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.
Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunarak İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:
“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!”

MHP'nin halkla ilişkiler sorumlusundan yanıt

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP’den yanıt geldi.
MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yanıtında şu ifadeleri kullandı:
“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.
2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.
3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”
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