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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı
İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden olan ve Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo takımında bu sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu Okay... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:47+0300
2022-01-26T16:50+0300
spor
getafe
enes ünal
okay yokuşlu
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, Okay'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.Okay'ın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı ve basına tanıtılacağı bildirildi.Okay, Borja Mayoral, Gonzalo Villar ve Oscar Rodriguez'den sonra Getafe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil edeceği 4. futbolcu oldu.Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, geçen sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında kiralık olarak oynamıştı.Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren ve 7 golle Enes Ünal'ın en golcü futbolcusu olduğu Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220121/getafe-kazandi-enes-unal-gollerine-devam-etti-1052962488.html
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getafe, enes ünal, okay yokuşlu

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı

16:47 26.01.2022 (güncellendi: 16:50 26.01.2022)
© AAGetafe ile anlaşan Okay Yokuşlu
Getafe ile anlaşan Okay Yokuşlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden olan ve Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo takımında bu sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, Okay'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Okay'ın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı ve basına tanıtılacağı bildirildi.
Okay, Borja Mayoral, Gonzalo Villar ve Oscar Rodriguez'den sonra Getafe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil edeceği 4. futbolcu oldu.
Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, geçen sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında kiralık olarak oynamıştı.
Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.
La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren ve 7 golle Enes Ünal'ın en golcü futbolcusu olduğu Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.
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