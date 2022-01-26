https://tr.sputniknews.com/20220126/misir-bae-ve-bahreyn-liderleri-abu-dabide-bir-araya-geldi-1053161498.html

Mısır, BAE ve Bahreyn liderleri Abu Dabi'de bir araya geldi

Mısır, BAE ve Bahreyn liderleri Abu Dabi'de bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Veliaht Prensi Bin Zayid, Dubai Emiri Bin Raşid ile Bahreyn Kralı Al Halife arasında gerçekleşen dörtlü zirvede bölgesel konular... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T20:35+0300

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mısır

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bae

abdülfettah el sisi

abdülffetah sisi

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ​​​​​​​Al Nahyan ve BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile Abu Dabi'de görüşme gerçekleştirdi.Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Bin Zayid, Bin Raşid ve Al Halife ile dörtlü zirveye katıldığı belirtildi.Görüşmede, bölgesel konular ile bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığı aktarılan açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ikinci açıklamaya göre, Sisi ve Bin Zayid, Libya ve Yemen'deki son krizler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve iki lider, siyasi çözümün söz konusu krizlerin temel çözümü olduğu konusunda mutabık kaldı.Bin Zayid, ülkesinin tutumu ile Mısır'ın bölgedeki çeşitli anlaşmazlıkları çözme çabalarının örtüştüğünü vurgulayarak, Mısır'ın her zaman BAE'nin bölgedeki önemli ortağı olacağını vurguladı.Sisi ise, ülkesinin, Husiler tarafından hedef alınan BAE ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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mısır, bahreyn, bae, abdülfettah el sisi, abdülffetah sisi