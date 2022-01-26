https://tr.sputniknews.com/20220126/new-yorkta-maske-takma-zorunlulugu-geri-getirildi-1053156902.html

New York'ta maske takma zorunluluğu geri getirildi

New York'ta maske takma zorunluluğu geri getirildi

ABD’nin New York eyaletinde, Kovid-19 salgını için okullarda ve devlet binalarında maske takma zorunluluğunun mahkeme tarafından askıya alınması kararı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:48+0300

2022-01-26T17:48+0300

2022-01-26T17:48+0300

koronavirüs

new york

maske

koronavirüs

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Temyiz mahkemesi yargıcı, eyaletin temyize getirdiği söz konusu askıya alma kararına itiraz neticelenene kadar maske takma zorunluluğunun uygulanabileceğine hükmetti.Ailelerin açtığı dava sonucunda 24 Ocak'ta Long Island mahkemesi, eyalet yönetiminin meclis kararı olmadan maske takma zorunluluğu getirmesinin anayasal haklara aykırı olduğunu belirterek uygulamayı askıya almıştı.New York Valiliği de mahkemenin bu durdurma kararını temyiz için üst mahkemeye götürmüştü.Mahkemelerin verdiği bu çelişkili kararlar, özellikle okul bölgelerinde kafa karışıklığına neden olmuş, Cumhuriyetçi eğilimli okul idareleri maske kullanımını tercihe bırakırken, diğerleri uygulamanın devam edilmesi yönünde hareket etmişti.

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new york, maske, koronavirüs