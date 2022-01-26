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Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı
16:11 26.01.2022 (güncellendi: 16:17 26.01.2022)
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
© AA
Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert’in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi.
BFMTV’nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi.
😔 René Robert, photographe de 84 ans, après une chute en pleine rue, a été tué par le froid et l'indifférence des passants. Une histoire tragique qui, d'autant plus en cette période de crise, devrait nous rappeler l'importance de la solidarité. 👇https://t.co/R6NCNReCi0— FranceSoir (@france_soir) January 26, 2022
Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.
Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim" ifadesini kullandı.
Early (or late🤔) symptom of a french's disease more dangerous than Covid :— Arradicata Mutesca (@Arradicata) January 26, 2022
A photografer of flamenco dance, René Robert (84 years old), died because of hypothermia in a shopping street in Paris without assistance of population 9 hours after a simple fall.https://t.co/ozH8163XeK