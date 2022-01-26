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https://tr.sputniknews.com/20220126/pariste-dustugu-yerden-saatlerce-kaldirilmayan-fotografcinin-dondugu-ortaya-cikti-1053151604.html
Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı
Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı
Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert’in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:11+0300
2022-01-26T16:17+0300
dünya
fransa
ölüm
fotoğrafçı
hipotermi
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BFMTV’nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü. Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti. Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim" ifadesini kullandı.
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fransa, ölüm, fotoğrafçı, hipotermi

Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı

16:11 26.01.2022 (güncellendi: 16:17 26.01.2022)
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
Fransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert’in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi.
BFMTV’nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi.
Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.
Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim" ifadesini kullandı.
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