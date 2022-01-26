https://tr.sputniknews.com/20220126/pariste-dustugu-yerden-saatlerce-kaldirilmayan-fotografcinin-dondugu-ortaya-cikti-1053151604.html

Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı

Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçının donduğu ortaya çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert’in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:11+0300

2022-01-26T16:11+0300

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dünya

fransa

ölüm

fotoğrafçı

hipotermi

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BFMTV’nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü. Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti. Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim" ifadesini kullandı.

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fransa, ölüm, fotoğrafçı, hipotermi