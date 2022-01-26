https://tr.sputniknews.com/20220126/pekin-kis-olimpiyat-oyunlarina-az-sure-kala-cinde-kayak-yapan-robot-uretildi-1053142449.html

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na az süre kala: Çin'de kayak yapan robot üretildi

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na az süre kala: Çin'de kayak yapan robot üretildi

Çin'in Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, karda kayak yapabilen bir robot üretti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:14+0300

2022-01-26T13:14+0300

2022-01-26T13:14+0300

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robot

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Üniversitenin Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, bütün testleri başarıyla geçtiği belirtilen robotun akıcı bir şekilde kaydığı ve kayarken denge ayarlamalarını başarılı bir şekilde yapabildiği görüldü. Paylaşımda, "Şanghay Jiao Tong Üniversitesi tarafından geliştirilen robot kayakçı, Shenyang'daki yamaçlara çıktı. Robot, insan-bilgisayar etkileşimi ile uzaktan kontrol edilen ve otonom olarak optimize edilmiş rotasında yeşil daire ve mavi karede ustalaştı. Robotlarla kayak yapmaya hazır olun" ifadelerine yer verildi. Yeşil daire, kayakta yüzde sıfır ila 25 derecelik bir eğimi temsil ederken, mavi kare de yüzde 25-40'lık bir açıyı temsil ediyor.Üniversitenin internet sitesindeki ek duyuruya göre, 'akıllı algılama' ve 'planlama ve karar verme' yeteneklerine sahip olan robot, aynı zamanda bir insan tarafından da uzaktan kontrol edilebiliyor. Robotun testleri, başlangıç ve orta seviye kayak pistlerinde gerçekleştirildi ve 'yarış, dönüş, rota planlama, engellerden kaçınma ve akıllı algılama ve fren kontrolü yoluyla insan-robot etkileşimi' başlıklarındaki yetenekleri sınandı.Projenin Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ulusal Anahtar Ar-Ge Programı tarafından desteklendiği ve robotun, Çin'de ilk kez düzenlecek Kış Olimpiyat Oyunlarını kutlamak için özel olarak üretildiği belirtiliyor.Çin ayrıca, bu ayın başında yaptığı açıklamada özellikle askeri kullanım için tasarlanan 'dünyanın en büyük elektrikle çalışan dört ayaklı biyonik robotunu' inşa ettiğini açıkladı. Ancak, 2005 yılında Boston Dynamics tarafından yaratılan Big Dog'a benzetilen robot, yaygın kullanım açısından 'çok gürültülü' olarak nitelendirilmişti.Çamurlu yollar, çayırlar, kum, kar, basamaklar, hendekler ve uçurumlar dahil olmak üzere çok çeşitli farklı zorlu arazilerde gezinme yeteneğine sahip robotun, keşif görevleri, malzeme taşıma ve istihbarat alanlarında kullanılabileceği belirtildi.

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çin, şanghay, robot, kayak