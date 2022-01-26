https://tr.sputniknews.com/20220126/polonya-gocmenlerin-gecisini-engellemek-icin-belarus-sinirina-orecegi-duvarin-insaatina-basladi-1053126382.html

Polonya, göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına öreceği duvarın inşaatına başladı

Polonya, göçmenlerin geçişini engellemek için Belarus sınırına öreceği duvarın inşaatına başladı

Polonya, Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra örmeye karar verdiği duvarın inşaatına bugün başladı. 1.6 milyar zlotiye... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:33+0300

2022-01-26T00:33+0300

2022-01-26T00:33+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

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2021 yaz aylarından bu yana kaçak göçmen sayısındaki artış üzerine sınıra duvar örme kararı alan Polonya yönetimi, duvarın inşaatına bugün başladı. Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan video ile inşaatın başladığı duyuruldu. Videoda sınırda çalışma yapan iş makinesi görüntüleri yer alırken, söz konusu duvar inşaatının birim bünyesinde bugüne kadar yapılmış en büyük inşaat yatırımı olduğunu belirtildi. Duvar inşaatının Polonya-Belarus sınır hattı boyunca 4 ayrı bölgede eş zamanlı olarak başladığını ifade edilerek duvarın uzunluğunun 186 kilometre, toplam maliyetinin ise 1.6 milyar zloti (yaklaşık 350 milyon euro) olacağını aktarıldı. Duvar inşaatının önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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