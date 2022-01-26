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Rihanna'dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış
Rihanna'dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış
Rihanna, İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi vakfına 15 milyon dolar bağışladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:07+0300
2022-01-26T17:11+0300
rihanna
yaşam
bağış
iklim
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Clara Lionel Vakfı aracılığıyla İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi vakfına 15 milyon dolar (202 milyon 700 bin Türk Lirası) bağışladı.Rihanna’nın, İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi de dahil olmak üzere 18 iklim adalet örgütüne bağış sözü verdiği açıklandı.‘Destek için bize katılmaya davet ediyoruz’Oda TV’nin aktardığına göre Rihanna, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201015/rihanna-forbesun-kendi-girisimleriyle-zengin-olan-kadinlar-listesine-girdi-1043036912.html
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rihanna, bağış, iklim

Rihanna'dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış

17:07 26.01.2022 (güncellendi: 17:11 26.01.2022)
© AFP 2021 / Bryan R. SmithRihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Bryan R. Smith
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Rihanna, İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi vakfına 15 milyon dolar bağışladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Clara Lionel Vakfı aracılığıyla İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi vakfına 15 milyon dolar (202 milyon 700 bin Türk Lirası) bağışladı.
Rihanna’nın, İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi de dahil olmak üzere 18 iklim adalet örgütüne bağış sözü verdiği açıklandı.

‘Destek için bize katılmaya davet ediyoruz’

Oda TV’nin aktardığına göre Rihanna, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Sıklığı ve yoğunluğu giderek artan iklim felaketleri, tüm toplulukları eşit şekilde etkilemiyor, renk toplulukları ve ada ulusları iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya. Bu hibeler, kadınlara, gençlere, siyahlara, yerlilere, renkli insanlara ve LGBTQ+ topluluklarına odaklanan ve onlar tarafından yönetilen kuruluşları desteklemektedir. Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz.”
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2020
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