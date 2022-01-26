Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/romanya-devlet-baskani-nato-varligini-artirmaya-yonelik-adimlar-atacagiz-1053167821.html
Romanya Devlet Başkanı: NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağız
Romanya Devlet Başkanı: NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağız
Romanya lideri Iohannis, Güvenlik Yüksek Konseyi’nin ülkedeki NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atma kararını aldığını söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:58+0300
2022-01-26T23:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
romanya
klaus iohannis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102410/44/1024104488_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_9bb2b4d5ac4771789726f338cfc465e5.jpg
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, “Güvenlik Yüksek Konsey toplantısında, Karadeniz bölgesindeki durumu ele aldık. Bir dizi önemli adım atmaya karar verdik. Romanya’daki NATO müttefiklerinin varlığını artırmaya yönelik somut adımlar atılacak ve hükümet, topraklarımıza olası sığınmacı dalgasını kabul etmeyi planlamaya devam edecek” ifadesini kullandı.Romanya ve Ukrayna’nın 6 bin kilometreden fazla ortak sınıra sahip olduklarını söyleyen Iohannis, bu nedenle her türlü gelişmelere hazır olmaları gerektiğini belirterek, “Coğrafi konumumuz sebebiyle bu çatışmanın tam merkezinde bulunduğumuz için NATO’nun son duruşuna destek veriyoruz” dedi.Gerilimin diplomatik diyalogla yumuşatılabileceğini dile getiren Romanya lideri, ancak Rusya’nın görüşmeleri reddedebileceğini belirterek, “Bu yüzden ek NATO güçlerine ev sahipliği yapmaya hazırız” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
ukrayna
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102410/44/1024104488_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_7ee8083253be4985fa6acd02933af9f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, nato, romanya, klaus iohannis

Romanya Devlet Başkanı: NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağız

23:58 26.01.2022
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUEN Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUEN
Abone ol
Romanya lideri Iohannis, Güvenlik Yüksek Konseyi’nin ülkedeki NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atma kararını aldığını söyledi.
Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, “Güvenlik Yüksek Konsey toplantısında, Karadeniz bölgesindeki durumu ele aldık. Bir dizi önemli adım atmaya karar verdik. Romanya’daki NATO müttefiklerinin varlığını artırmaya yönelik somut adımlar atılacak ve hükümet, topraklarımıza olası sığınmacı dalgasını kabul etmeyi planlamaya devam edecek” ifadesini kullandı.
Romanya ve Ukrayna’nın 6 bin kilometreden fazla ortak sınıra sahip olduklarını söyleyen Iohannis, bu nedenle her türlü gelişmelere hazır olmaları gerektiğini belirterek, “Coğrafi konumumuz sebebiyle bu çatışmanın tam merkezinde bulunduğumuz için NATO’nun son duruşuna destek veriyoruz” dedi.
Gerilimin diplomatik diyalogla yumuşatılabileceğini dile getiren Romanya lideri, ancak Rusya’nın görüşmeleri reddedebileceğini belirterek, “Bu yüzden ek NATO güçlerine ev sahipliği yapmaya hazırız” diye konuştu.
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Ukrayna krizi
'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
23:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce