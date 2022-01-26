https://tr.sputniknews.com/20220126/romanya-devlet-baskani-nato-varligini-artirmaya-yonelik-adimlar-atacagiz-1053167821.html

Romanya Devlet Başkanı: NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağız

Romanya Devlet Başkanı: NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atacağız

Romanya lideri Iohannis, Güvenlik Yüksek Konseyi’nin ülkedeki NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atma kararını aldığını söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:58+0300

2022-01-26T23:58+0300

2022-01-26T23:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nato

romanya

klaus iohannis

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Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, “Güvenlik Yüksek Konsey toplantısında, Karadeniz bölgesindeki durumu ele aldık. Bir dizi önemli adım atmaya karar verdik. Romanya’daki NATO müttefiklerinin varlığını artırmaya yönelik somut adımlar atılacak ve hükümet, topraklarımıza olası sığınmacı dalgasını kabul etmeyi planlamaya devam edecek” ifadesini kullandı.Romanya ve Ukrayna’nın 6 bin kilometreden fazla ortak sınıra sahip olduklarını söyleyen Iohannis, bu nedenle her türlü gelişmelere hazır olmaları gerektiğini belirterek, “Coğrafi konumumuz sebebiyle bu çatışmanın tam merkezinde bulunduğumuz için NATO’nun son duruşuna destek veriyoruz” dedi.Gerilimin diplomatik diyalogla yumuşatılabileceğini dile getiren Romanya lideri, ancak Rusya’nın görüşmeleri reddedebileceğini belirterek, “Bu yüzden ek NATO güçlerine ev sahipliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

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ukrayna, nato, romanya, klaus iohannis