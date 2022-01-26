https://tr.sputniknews.com/20220126/rus-aeroflot-sirketinin-istanbul-moskova-seferleri-tehir-edildi-1053126237.html

Rus Aeroflot şirketinin İstanbul-Moskova seferleri tehir edildi

Rus Aeroflot şirketinin İstanbul-Moskova seferleri tehir edildi

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye'deki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak SU2130/2131 ve SU2138/2139 sefer sayılı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:25+0300

2022-01-26T00:25+0300

2022-01-26T00:25+0300

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İstanbul'da mücbir sebepler oluştuğunu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımın sekteye uğradığını belirten Aeroflot, "Yolcular ve personel binadan ayrılamıyor. Şirketimizin yetkilileri, havalimanı birimleriyle yakın irtibat halinde. Aeroflot yolcularına yiyecek ve içecek temin edildi ve uçuş veya otelde konaklama olasılığı hakkında kendilerine zamanında bilgi verilecek. Verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullandı.Pobeda: Yolcularımızı otele yerleştirme planı hazırlıyoruzDüşük fiyatla hizmet sunan Rus havayolu şirketi Pobeda da, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki yolcularını otellere yerleştirmek için bir plan hazırladıklarını açıkladı.Şirket, havalimanında 370 yolcularının bulunduğunu ve kendilerine yiyecek ve içecek temin edildiğini bildirdi.Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini açıklamıştı.Sputnik’e konuşan Lomidze, “ATOR’un hesaplamalarına göre, şu anda İstanbul’da yaklaşık 10-12 bin Rus vatandaşı olabilir, bunlardan yaklaşık 2 bini organize turlar kapsamındaki, geri kalanları da kendi başına seyahat eden turistler, aynı zamanda yakınlarını ziyaret veya iş için kente giden Rus vatandaşları. Bunlar arasından İstanbul’da Rusya’ya uçuşlarını bekliyor olabilen yaklaşık bin 500 turist olabilir” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/ator-istanbulda-1500-rus-turist-havalimanindan-ucusunu-bekliyor-olabilir-1053108663.html

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rusya, moskova, istanbul, türkiye, aeroflot, uçak, sefer, ator