Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/rus-aeroflot-sirketinin-istanbul-moskova-seferleri-tehir-edildi-1053126237.html
Rus Aeroflot şirketinin İstanbul-Moskova seferleri tehir edildi
Rus Aeroflot şirketinin İstanbul-Moskova seferleri tehir edildi
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye'deki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak SU2130/2131 ve SU2138/2139 sefer sayılı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:25+0300
2022-01-26T00:25+0300
türkiye
rusya
moskova
istanbul
türkiye
aeroflot
uçak
sefer
ator
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/67/1041656717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_145f4a6635f4e7a3d6cad2dd3b77af96.jpg
İstanbul'da mücbir sebepler oluştuğunu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımın sekteye uğradığını belirten Aeroflot, "Yolcular ve personel binadan ayrılamıyor. Şirketimizin yetkilileri, havalimanı birimleriyle yakın irtibat halinde. Aeroflot yolcularına yiyecek ve içecek temin edildi ve uçuş veya otelde konaklama olasılığı hakkında kendilerine zamanında bilgi verilecek. Verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullandı.Pobeda: Yolcularımızı otele yerleştirme planı hazırlıyoruzDüşük fiyatla hizmet sunan Rus havayolu şirketi Pobeda da, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki yolcularını otellere yerleştirmek için bir plan hazırladıklarını açıkladı.Şirket, havalimanında 370 yolcularının bulunduğunu ve kendilerine yiyecek ve içecek temin edildiğini bildirdi.Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini açıklamıştı.Sputnik’e konuşan Lomidze, “ATOR’un hesaplamalarına göre, şu anda İstanbul’da yaklaşık 10-12 bin Rus vatandaşı olabilir, bunlardan yaklaşık 2 bini organize turlar kapsamındaki, geri kalanları da kendi başına seyahat eden turistler, aynı zamanda yakınlarını ziyaret veya iş için kente giden Rus vatandaşları. Bunlar arasından İstanbul’da Rusya’ya uçuşlarını bekliyor olabilen yaklaşık bin 500 turist olabilir” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ator-istanbulda-1500-rus-turist-havalimanindan-ucusunu-bekliyor-olabilir-1053108663.html
türkiye
rusya
moskova
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/67/1041656717_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bb438a3e6450b6887e8733d02973a5f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, istanbul, türkiye, aeroflot, uçak, sefer, ator

Rus Aeroflot şirketinin İstanbul-Moskova seferleri tehir edildi

00:25 26.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAeroflot
Aeroflot - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye'deki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak SU2130/2131 ve SU2138/2139 sefer sayılı İstanbul-Moskova uçuşlarının hava koşulları iyileşene dek tehir edildiğini duyurdu.
İstanbul'da mücbir sebepler oluştuğunu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına ulaşımın sekteye uğradığını belirten Aeroflot, "Yolcular ve personel binadan ayrılamıyor. Şirketimizin yetkilileri, havalimanı birimleriyle yakın irtibat halinde. Aeroflot yolcularına yiyecek ve içecek temin edildi ve uçuş veya otelde konaklama olasılığı hakkında kendilerine zamanında bilgi verilecek. Verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Pobeda: Yolcularımızı otele yerleştirme planı hazırlıyoruz

Düşük fiyatla hizmet sunan Rus havayolu şirketi Pobeda da, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki yolcularını otellere yerleştirmek için bir plan hazırladıklarını açıkladı.
Şirket, havalimanında 370 yolcularının bulunduğunu ve kendilerine yiyecek ve içecek temin edildiğini bildirdi.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, yaklaşık bin 500 Rus turistin İstanbul’da havalimanından uçaklarının kalkışını bekliyor olabileceğini açıklamıştı.
Sputnik’e konuşan Lomidze, “ATOR’un hesaplamalarına göre, şu anda İstanbul’da yaklaşık 10-12 bin Rus vatandaşı olabilir, bunlardan yaklaşık 2 bini organize turlar kapsamındaki, geri kalanları da kendi başına seyahat eden turistler, aynı zamanda yakınlarını ziyaret veya iş için kente giden Rus vatandaşları. Bunlar arasından İstanbul’da Rusya’ya uçuşlarını bekliyor olabilen yaklaşık bin 500 turist olabilir” demişti.
İstanbul Havalimanı - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
ATOR: İstanbul’da 1500 Rus turist havalimanından uçuşunu bekliyor olabilir
Dün, 15:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce