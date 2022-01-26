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https://tr.sputniknews.com/20220126/rus-disisleri-guvenlik-garantisiyle-ilgili-teklifimize-abdden-yazili-yanit-aldik-1053161649.html
Rus Dışişleri: Güvenlik garantisiyle ilgili teklifimize ABD’den yazılı yanıt aldık
Rus Dışişleri: Güvenlik garantisiyle ilgili teklifimize ABD’den yazılı yanıt aldık
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, ülkesinin, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevabını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T20:42+0300
2022-01-26T20:51+0300
abd
rusya
dünya
güvenlik garantileri
son dakika
aleksandr gruşko
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin talebi üzerine Sullivan ve Gruşko arasında görüşme gerçekleşti.Açıklamada, “ABD Büyükelçisi, daha önce Rusya’nın sunduğu güvenlik garantisine ilişkin ikili anlaşma taslağına, ABD idaresinin yazılı cevabını teslim etti” ifadesine yer verildi.
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abd, rusya, güvenlik garantileri, son dakika, aleksandr gruşko, john sullivan

Rus Dışişleri: Güvenlik garantisiyle ilgili teklifimize ABD’den yazılı yanıt aldık

20:42 26.01.2022 (güncellendi: 20:51 26.01.2022)
© Sputnik / Alexey VitvitskyRusya-ABD müzakereleri - Cenevre, Rusya ABD
Rusya-ABD müzakereleri - Cenevre, Rusya ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, ülkesinin, Rusya’nın güvenlik garantisiyle ilgili teklifine yazılı cevabını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’ya teslim ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin talebi üzerine Sullivan ve Gruşko arasında görüşme gerçekleşti.
Açıklamada, “ABD Büyükelçisi, daha önce Rusya’nın sunduğu güvenlik garantisine ilişkin ikili anlaşma taslağına, ABD idaresinin yazılı cevabını teslim etti” ifadesine yer verildi.
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