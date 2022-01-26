https://tr.sputniknews.com/20220126/rusya-guvenlik-tekliflerimizle-ilgili-bazi-yanitlar-aldik-ama-yazili-olarak-degil---1053145402.html

Rusya: Güvenlik tekliflerimizle ilgili bazı yanıtlar aldık ama yazılı olarak değil

Rusya: Güvenlik tekliflerimizle ilgili bazı yanıtlar aldık ama yazılı olarak değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’dan güvenlik teklifleriyle ilgili bazı cevaplar aldıklarını, ancak bu yanıtın henüz istedikleri gibi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:58+0300

2022-01-26T13:58+0300

2022-01-26T13:59+0300

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Gazetecilere konuşan Gruşko, “Şimdiye dek sözlü olarak bazı yanıtlar aldık. Bekliyoruz. Hafta bitmeden yazılı bir yanıt verecekleri yönünde söz verdiler. Bir sonraki aşama yanıt aldıktan sonra gerçekleşecek” dedi. “Tekliflerimiz sağduyuya hitap ediyor” diyen Gruşko, Avrupa ve dünyadaki askeri durumun tehlikeli bir noktaya evrildiğini ifade etti. Rusya’nın güvenlik tekliflerinde belirttiği barış potansiyelinin destekleneceğinden inandığını kaydeden Gruşko, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından oluşturulan tekliflerin, sadece Rusya’nın ulusal çıkarlarına hitap etmeyeceğini söyledi. Gruşko, “Bunlar aynı zamanda başkalarının meşru güvenli çıkarlarını hesaba katarak, güvenliğin bölünemezliği prensipleri üzerine, Avrupa’da kapsayıcı güvenliğin inşa edilmesi konusuna dönmeyi sağlamak için doğru yönde, direkt ve temiz bir yol açacak” ifadelerini kullandı. Tekliflerin güvenliğin artırılmasını, gerginliğin azaltılmasını sağlayacağını belirten Gruşko, özellikle de Baltık ve Karadeniz bölgesinin NATO’nun genişlemesi nedeniyle askeri rekabet alanına dönüştüğünü, bunun hiç kimsenin işine yaramayacağını kaydetti. Ukrayna’ya karşı saldırganlık iddiasını gerekçe göstererek Rusya’ya karşı yeni yaptırımların getirilmesine ilişkin yürütülen tartışmalar hakkında konuşan Gruşko, bu tehditlerin gerçek politikayla alakası olmadığını vurguladı. Gruşko, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı yalnızca Batı’daki partnerlerimizin kaygılı zihinlerinde mevcut” dedi. Lavrov: Yakında yanıt almayı umuyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Washington’dan yakında güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine yanıt almayı umduklarını söyledi. Duma vekillerine hitap eden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 21 Ocak’taki görüşmeleri sırasında yanıtın haftanın sonuna kadar geleceğine dair kendisini temin ettiğini ifade etti. Lavrov, ABD ve Batı’nın ‘tarihin objektif bir şekilde seyrini’ durdurmaya, başkalarının çıkarlarını gözardı ederek tek taraflı güvenlik sağlamaya çalıştığını kaydetti. ABD ve müttefikleri Rusya’nın güvenlik tekliflerini gözardı etmesi halinde, Batı’nın eylemlerinin ardından Moskova’nın da boş oturmayıp gerekli tüm önlemleri alacağını vurgulayan Lavrov, “Uluslararası arenada köklü değişiklikler yaşanıyor ve en hafif tabirle bu değişiklikler tamamen olumlu değil. Bütün sistem kargaşa içinde” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220122/rus-disisleri-moskova-abdden-guvenlik-garantilerinin-yaniti-yerine-asilsiz-suclamalar-aldi-1053012565.html

https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrov-ukraynaya-saldirmayacagimizi-defalarca-soyledik-1052985743.html

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abd, rusya, ukrayna, sergey lavrov, aleksandr gruşko, güvenlik garantileri, nato, antony blinken