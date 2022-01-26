https://tr.sputniknews.com/20220126/rusya-mh17-ucagini-dusuren-fuzenin-firlatildigi-yer-ukrayna-ordusunun-kontrolundeydi-1053145160.html
Rusya: MH17 uçağını düşüren füzenin fırlatıldığı yer, Ukrayna ordusunun kontrolündeydi
Rusya: MH17 uçağını düşüren füzenin fırlatıldığı yer, Ukrayna ordusunun kontrolündeydi
Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yetkilisi Mihail Vinogradov, Moskova'nın, 2014 yılında Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağını düşüren füzenin... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:55+0300
2022-01-26T13:55+0300
2022-01-26T13:55+0300
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ukrayna
ukrayna'da boeing kazası
mh17 yolcu uçağı
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
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AİHM, MH17 davasında Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik şikayetlerini ele almaya başladı.Strasbourg'daki duruşmada konuşan Vinogradov, "Lahey Bölge Mahkemesi'ndeki yargılamanın gidişatını dikkatle takip ediyoruz. Mahkemenin uzmanı Mihail Malışevskiy'in yaptığı açıklamalara göre, füzenin fırlatıldığı öngörülen yerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğunu ve uçağı düşüren savaş başlığının ise, ortak soruşturma grubunun görüşüne göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu biliyoruz" dedi.Vinogradov, davanın materyallerine bakıldığında, uçak düşmeden önceki dönemde Ukrayna tarafından sürekli olarak topçu ateşi ve hava saldırıları gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını vurguladı.Rusya hükümetinin Hollanda ve Ukrayna'nın şikayetlerinin tümüyle reddedilmesini talep ettiğini belirten Vinogradov, "Ukrayna ve Hollanda'nın şikayetlerinde tanımlanan olaylar, eğer yaşandıysa, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşanmıştır. Yani, Rusya topraklarının dışında" diye konuştu.Hollanda makamlarının AİHM'i açık şekilde yanlış yönlendirdiğinin altını çizen Vinogradov, "Rusya, Hollanda'ya MH17 davasıyla ilgili ciltlerce materyal teslim etti ancak Hollanda makamları, Moskova'yı sorumluluk tuttukları senaryoya uymayabileceği için onları dikkate almadı" dedi.MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/hollanda-savciligi-mh17-saniklari-icin-muebbet-hapis-talep-etti-1052032358.html
https://tr.sputniknews.com/20211220/ruslar-tarafindan-verilen-ifadeler-mh17-ucagiyla-ilgili-davaya-eklendi-1051944694.html
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rusya, ukrayna, ukrayna'da boeing kazası, mh17 yolcu uçağı, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
Rusya: MH17 uçağını düşüren füzenin fırlatıldığı yer, Ukrayna ordusunun kontrolündeydi
Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yetkilisi Mihail Vinogradov, Moskova'nın, 2014 yılında Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağını düşüren füzenin fırlatıldığı öngörülen yerin Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğunu bildiğini söyledi.
AİHM, MH17 davasında Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik şikayetlerini ele almaya başladı.
Strasbourg'daki duruşmada konuşan Vinogradov, "Lahey Bölge Mahkemesi'ndeki yargılamanın gidişatını dikkatle takip ediyoruz. Mahkemenin uzmanı Mihail Malışevskiy'in yaptığı açıklamalara göre, füzenin fırlatıldığı öngörülen yerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğunu ve uçağı düşüren savaş başlığının ise, ortak soruşturma grubunun görüşüne göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu biliyoruz" dedi.
Vinogradov, davanın materyallerine bakıldığında, uçak düşmeden önceki dönemde Ukrayna tarafından sürekli olarak topçu ateşi ve hava saldırıları gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını vurguladı.
Rusya hükümetinin Hollanda ve Ukrayna'nın şikayetlerinin tümüyle reddedilmesini talep ettiğini belirten Vinogradov, "Ukrayna ve Hollanda'nın şikayetlerinde tanımlanan olaylar, eğer yaşandıysa, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşanmıştır. Yani, Rusya topraklarının dışında" diye konuştu.
Hollanda makamlarının AİHM'i açık şekilde yanlış yönlendirdiğinin altını çizen Vinogradov, "Rusya, Hollanda'ya MH17 davasıyla ilgili ciltlerce materyal teslim etti ancak Hollanda makamları, Moskova'yı sorumluluk tuttukları senaryoya uymayabileceği için onları dikkate almadı" dedi.
MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.
Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.