https://tr.sputniknews.com/20220126/rusya-normandiya-formatindaki-gorusmede-cetin-ama-acik-bir-sohbet-gerceklesti-1053166815.html

Rusya: Normandiya formatındaki görüşmede çetin ama açık bir sohbet gerçekleşti

Rusya: Normandiya formatındaki görüşmede çetin ama açık bir sohbet gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Normandiya formatındaki görüşmede, çetin ama açık... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:31+0300

2022-01-26T23:31+0300

2022-01-27T00:04+0300

ukrayna krizi

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fransa

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almanya

normandiya formatı

dmitriy kozak

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Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa devlet başkanlarının siyasi danışmanları seviyesinde gerçekleşen Normandiya formatındaki görüşmede Rus heyetini temsil eden Kozak, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kozak, “Çetin ama belki ilk kez açık bir sohbet gerçekleştirdik. Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili tüm sorunları, anlaşmanın farklı yorumlanmasını gözden geçirdik. Bu sorunların var olduğu bir sır değil” ifadelerini kullandı.‘Taraflar, ateşkese koşulsuz uyulması gerektiğini kabul etti’Rus yetkili, “Ukrayna temsilcileri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin belirli bölgelerinin temsilcileri arasında var olan, Minsk anlaşmasıyla ilgili farklı yorumlara bakılmaksızın, ateşkese koşulsuz uyulması ve 22 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan anlaşmanın harfiyen ve manen yerine getirilmesi gerektiği konusunda anlaştık” diye konuştu.Tarafların, günümüzde var olan çok sayıdaki görüş ayrılıklarını müzakere etmek ve çözüme ulaşmak üzere bir mola verme ve düşünme ihtiyacının olduğunu söyleyen Kozak, “Bu anlaşmanın sonuçlarının iki hafta sonra somut kararlara dönüşmesini umuyoruz. Ukrayna, Donbas ve AGİT’in, anlaşmazlığın çözümüne yönelik özel tavsiyelere sahip olması için Minsk müzakere sürecine bazı önerilerle ve ortak bir duruşla çıkma konusunda konumlarımızı birbirine yakınlaştıracağız” dedi.‘Taraflardan sadece birini silahlandırmak diğerini boğmaktır’Rus milletvekillerinin, Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına karşın, Donetsk ve Lugansk’a silah yardımının yapılması teklifini değerlendiren Kozak, şu yorumda bulundu:“Eğer taraflardan birinin desteklenip silahlandırılabileceği, diğerine yapılamayacağı mantığıyla hareket edilirse bu Minsk anlaşmasına aykırı olur. Çünkü Minsk Anlaşması, çatışmaya siyasi, barışçıl, gayri askeri çözüm öngörüyor. Ancak eğer bir tarafın silahlandırılıp desteklenebileceği, diğerin ise desteklenmeyeceği tutumu benimsenirse bu artık çatışmaya barışçıl çözüm değil, taraflardan birini askeri açıdan boğmak olur.”Normandiya formatının üyeleri Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya baskı yapması gerektiği görüşüyle ilgili, 'bağımsız bir ülkeye baskı yapmanın anlamsız olduğunu' söyleyen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında hiçbir baskı yok. Tekrarlıyorum, baskı yapmanın hiçbir anlamı yok. Ukrayna, bu çatışmayı çözmesi ve iç savaşa sona vermesi gerektiğini kendisi anlamalı. Minsk anlaşmasını tutarlı şekilde, dolamadan, farklı yorumlar katmadan, içinden bir şeyler çıkarmadan, maddeleri uygulama konusunda seçici davranmadan hayata geçirmek lazım.”NATO ülkelerinin Rusya sınırı yakınında yaptığı tatbikatların kabul edilemez olduğunu kaydeden Kozak, “Ukrayna’yla hiçbir ilgisi olmayan ülkelerin orduları sınırlarımızın hemen yanında geniş çaplı manevralar gerçekleştiriyor. Bunun ne Ukrayna’ya, ne de Ukrayna’nın güvenliğine bir ilgisi yok. Bunu görmezden gelemeyiz” dedi.Kozak, görüşmede Ukrayna sınırındaki gerilimin masaya yatırılıp yatırılmadığı sorusuna, “Bunlar farklı konular, bu konuları görüşmedik” yanıtını verdi.Rus yetkili, “Bugün meslektaşlarımız, Minsk Anlaşmalarının Normandiya formatı içinde farklı yorumları olduğu sürece Normandiya formatının asla olumlu bir rol oynayamayacağı görüşüne katıldı” diye kaydetti.Yeni görüşmenin Şubat ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenleneceğini anlatan Kozak, gazetecilere hitaben şunu söyledi: “Berlin’e gelin. Belki Normandiya formatı kapsamında daha yapıcı oluruz ve cevap verecek bir şeylerimiz olur. Çünkü bugün övünebileceğimiz hiçbir şey yok. İlerleme kaydetmeyi ne kadar istesek de şimdilik ilerleme sıfır seviyesinde.”

https://tr.sputniknews.com/20220126/macron-cuma-gunu-putinle-gorusmeyi-planliyorum-1053127688.html

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rusya, fransa, ukrayna, almanya, normandiya formatı, dmitriy kozak