https://tr.sputniknews.com/20220126/rusya-washington-buyukelciligi-abdnin-ukraynaya-gonderdigi-silahlar-militanlarin-eline-gececek-1053139247.html

Rusya Washington Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar militanların eline geçecek

Rusya Washington Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar militanların eline geçecek

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların militanlar ve teröristlerin eline geçeceği açıklamasını yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:05+0300

2022-01-26T12:05+0300

2022-01-26T12:05+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

büyükelçilik

rus büyükelçiliği

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Büyükelçiliğin açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon basın dairesi hemen hemen her gün Kiev rejimine askeri yardım sağlama çabalarıyla övünüyor. ABD’li yetkililer bunu, Amerikan ölümcül silahlarının Ukrayna’daki militan ve teröristlerin eline geçeceğini bile bile yapıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Washington’ın siyasi ve maddi desteğinin yanı sıra neo Nazilerin, Donbass’ta provokasyon ve şiddet eylemleri için ‘açık çek’ aldıkları kaydedildi.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yaptı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderildi.

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