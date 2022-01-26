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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/rusya-washington-buyukelciligi-abdnin-ukraynaya-gonderdigi-silahlar-militanlarin-eline-gececek-1053139247.html
Rusya Washington Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar militanların eline geçecek
Rusya Washington Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar militanların eline geçecek
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların militanlar ve teröristlerin eline geçeceği açıklamasını yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:05+0300
2022-01-26T12:05+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
büyükelçilik
rus büyükelçiliği
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Büyükelçiliğin açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon basın dairesi hemen hemen her gün Kiev rejimine askeri yardım sağlama çabalarıyla övünüyor. ABD’li yetkililer bunu, Amerikan ölümcül silahlarının Ukrayna’daki militan ve teröristlerin eline geçeceğini bile bile yapıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Washington’ın siyasi ve maddi desteğinin yanı sıra neo Nazilerin, Donbass’ta provokasyon ve şiddet eylemleri için ‘açık çek’ aldıkları kaydedildi.ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yaptı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderildi.
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abd, rusya, ukrayna, büyükelçilik, rus büyükelçiliği

Rusya Washington Büyükelçiliği: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar militanların eline geçecek

12:05 26.01.2022
© AA Rusya'nın Washington Büyükelçiliği
 Rusya'nın Washington Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların militanlar ve teröristlerin eline geçeceği açıklamasını yaptı.
Büyükelçiliğin açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon basın dairesi hemen hemen her gün Kiev rejimine askeri yardım sağlama çabalarıyla övünüyor. ABD’li yetkililer bunu, Amerikan ölümcül silahlarının Ukrayna’daki militan ve teröristlerin eline geçeceğini bile bile yapıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Washington’ın siyasi ve maddi desteğinin yanı sıra neo Nazilerin, Donbass’ta provokasyon ve şiddet eylemleri için ‘açık çek’ aldıkları kaydedildi.
ABD son günlerde Ukrayna’ya uçaklarla üç parti halinde silah sevkiyatı yaptı. Dün aralarında 300 Javelin tanksavar füzesinin de olduğu 80 ton silah gönderildi.
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