Rus uzay şirketi Energiya, 6 MW gücünde uzay nükleer römorkörü geliştirdiğini duyurdu

Energiya Roket ve Uzay Şirketi Baş Tasarımcısı Vladimir Solovyov, Moskova’da yapılan bir sunum sırasında, yörüngeler arası bir römorkör üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nükleer motora sahip olacak uzay römorkörünün gücünün 6 MW’a ulaşacağı kaydedildi.Daha önce Zeus adı verilen 1 MW gücündeki nükleer motora sahip uzay römorkörü üzerinde çalışmaların başladığı bildirilmişti. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ilk aracın 2030’da hazır olacağını belirtmişti.Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, 11 Aralık 2021 tarihindeki açıklamasında, Rus uzay araçları ile istasyonların nükleer motorlarla donatılabileceğini açıklamıştı.
Rus uzay şirketi Energiya’nın baş tasarımcısı Vladimir Solovyov, 6MW gücünde uzay nükleer römorkörü üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Energiya Roket ve Uzay Şirketi Baş Tasarımcısı Vladimir Solovyov, Moskova’da yapılan bir sunum sırasında, yörüngeler arası bir römorkör üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nükleer motora sahip olacak uzay römorkörünün gücünün 6 MW’a ulaşacağı kaydedildi.
Daha önce Zeus adı verilen 1 MW gücündeki nükleer motora sahip uzay römorkörü üzerinde çalışmaların başladığı bildirilmişti. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), ilk aracın 2030’da hazır olacağını belirtmişti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, 11 Aralık 2021 tarihindeki açıklamasında, Rus uzay araçları ile istasyonların nükleer motorlarla donatılabileceğini açıklamıştı.