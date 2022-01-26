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Rusya'da burun spreyi şeklindeki Sputnik V Kovid-19 aşısının klinik testleri başladı
Rusya'da burun spreyi şeklindeki Sputnik V Kovid-19 aşısının klinik testleri başladı
Rusya’da Sputnik V koronavirüs aşısının burundan uygulanan versiyonunun klinik testlerine başlandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:57+0300
2022-01-26T17:00+0300
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
burun spreyi
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Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Seçenov Üniversitesi, Kovid-19’un önlenmesine yönelik burun spreyi şeklindeki kombine vektör aşısının klinik testlerine katılacak gönüllülerin alımına devam ediyor. Aşının geliştiricisi Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gamaleya Araştırma Merkezi, denemelerin başlangıç tarihi ise 26 Ocak 2022” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, testlerin aktif aşaması altı ay sürecek ve 400 kişi katılacak. Katılımcılara denemeler sonrasında aşı sertifikası, QR kod ve para ödülü verilecek.Klinik öncesi çalışmalarda edinilen sonuçlarla burundan uygulanan aşının daha az yan etkiye yol açtığı doğrulanmıştı.Daha önce hükümet burundan uygulanan aşının I-II. faz klinik testleri için 187.8 milyon ruble ayırmıştı.Rusya Sağlık Bakanlığı da 12 Ekim 2021’de sprey biçimindeki Sputnik V aşısının klinik testlerinin yapılmasına onay vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220123/sputnik-v-asisinin-burun-spreyi-versiyonunun-denemeleri-gelecek-hafta-basliyor-1053029193.html
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, burun spreyi, test

Rusya'da burun spreyi şeklindeki Sputnik V Kovid-19 aşısının klinik testleri başladı

16:57 26.01.2022 (güncellendi: 17:00 26.01.2022)
© PixabayBurun spreyi
Burun spreyi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Pixabay
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Rusya’da Sputnik V koronavirüs aşısının burundan uygulanan versiyonunun klinik testlerine başlandı.
Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Seçenov Üniversitesi, Kovid-19’un önlenmesine yönelik burun spreyi şeklindeki kombine vektör aşısının klinik testlerine katılacak gönüllülerin alımına devam ediyor. Aşının geliştiricisi Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gamaleya Araştırma Merkezi, denemelerin başlangıç tarihi ise 26 Ocak 2022” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, testlerin aktif aşaması altı ay sürecek ve 400 kişi katılacak. Katılımcılara denemeler sonrasında aşı sertifikası, QR kod ve para ödülü verilecek.
Klinik öncesi çalışmalarda edinilen sonuçlarla burundan uygulanan aşının daha az yan etkiye yol açtığı doğrulanmıştı.
Daha önce hükümet burundan uygulanan aşının I-II. faz klinik testleri için 187.8 milyon ruble ayırmıştı.
Rusya Sağlık Bakanlığı da 12 Ekim 2021’de sprey biçimindeki Sputnik V aşısının klinik testlerinin yapılmasına onay vermişti.
Burun spreyi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
KORONAVİRÜS
Sputnik V aşısının burun spreyi versiyonunun denemeleri gelecek hafta başlıyor
23 Ocak, 11:57
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