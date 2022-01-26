https://tr.sputniknews.com/20220126/rusyada-burun-spreyi-seklindeki-sputnik-v-kovid-19-asisinin-klinik-testleri-basladi-1053154157.html

Rusya'da burun spreyi şeklindeki Sputnik V Kovid-19 aşısının klinik testleri başladı

Rusya'da burun spreyi şeklindeki Sputnik V Kovid-19 aşısının klinik testleri başladı

Rusya’da Sputnik V koronavirüs aşısının burundan uygulanan versiyonunun klinik testlerine başlandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:57+0300

2022-01-26T16:57+0300

2022-01-26T17:00+0300

koronavirüs

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

burun spreyi

test

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Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Seçenov Üniversitesi, Kovid-19’un önlenmesine yönelik burun spreyi şeklindeki kombine vektör aşısının klinik testlerine katılacak gönüllülerin alımına devam ediyor. Aşının geliştiricisi Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gamaleya Araştırma Merkezi, denemelerin başlangıç tarihi ise 26 Ocak 2022” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, testlerin aktif aşaması altı ay sürecek ve 400 kişi katılacak. Katılımcılara denemeler sonrasında aşı sertifikası, QR kod ve para ödülü verilecek.Klinik öncesi çalışmalarda edinilen sonuçlarla burundan uygulanan aşının daha az yan etkiye yol açtığı doğrulanmıştı.Daha önce hükümet burundan uygulanan aşının I-II. faz klinik testleri için 187.8 milyon ruble ayırmıştı.Rusya Sağlık Bakanlığı da 12 Ekim 2021’de sprey biçimindeki Sputnik V aşısının klinik testlerinin yapılmasına onay vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/sputnik-v-asisinin-burun-spreyi-versiyonunun-denemeleri-gelecek-hafta-basliyor-1053029193.html

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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, burun spreyi, test