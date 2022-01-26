Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında 6 gündür rekor tazeleniyor

Günlük koronavirüs vaka sayılarında Rusya’da 6 gündür üst üste rekor kırılıyor. Vaka sayısı 74 bin 692 artışla 11 milyon 315 bin 801’e çıktı.Başkent Moskova’da 19 bin 856, St. Petersburg’da 10 bin 581, Moskova bölgesinde 6 bin 709 yeni vaka kaydedildi.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 657 (Dünkü can kaybı: 681) arttı ve 328 bin 105’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 28 bin 197 artarak 10 milyon 99 bin 937’e ulaştı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dün ülkede salgınla ilgili son derece zor bir durumla karşı karşıya olduklarını, bölgelerin çoğunda koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka artışlarının olduğunu söylemişti.
Rusya’da son 24 saatte 74 bin 692 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 10.15 (67 bin 809) daha fazla. Toplam vaka sayısı ise 11 milyon 315 bin 801’e yükseldi.
Günlük koronavirüs vaka sayılarında Rusya’da 6 gündür üst üste rekor kırılıyor. Vaka sayısı 74 bin 692 artışla 11 milyon 315 bin 801’e çıktı.
Başkent Moskova’da 19 bin 856, St. Petersburg’da 10 bin 581, Moskova bölgesinde 6 bin 709 yeni vaka kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 657 (Dünkü can kaybı: 681) arttı ve 328 bin 105’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 28 bin 197 artarak 10 milyon 99 bin 937’e ulaştı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dün ülkede salgınla ilgili son derece zor bir durumla karşı karşıya olduklarını, bölgelerin çoğunda koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka artışlarının olduğunu söylemişti.