Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/rusyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisinda-6-gundur-rekor-tazeleniyor-1053155584.html
Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında 6 gündür rekor tazeleniyor
Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında 6 gündür rekor tazeleniyor
Rusya’da son 24 saatte 74 bin 692 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 10.15 (67 bin 809) daha fazla. Toplam vaka sayısı ise 11... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:17+0300
2022-01-26T17:17+0300
dünya
rusya
mihail mişustin
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051737125_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_181eab5ca36750712df9a0021bd04f71.jpg
Günlük koronavirüs vaka sayılarında Rusya’da 6 gündür üst üste rekor kırılıyor. Vaka sayısı 74 bin 692 artışla 11 milyon 315 bin 801’e çıktı.Başkent Moskova’da 19 bin 856, St. Petersburg’da 10 bin 581, Moskova bölgesinde 6 bin 709 yeni vaka kaydedildi.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 657 (Dünkü can kaybı: 681) arttı ve 328 bin 105’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 28 bin 197 artarak 10 milyon 99 bin 937’e ulaştı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dün ülkede salgınla ilgili son derece zor bir durumla karşı karşıya olduklarını, bölgelerin çoğunda koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka artışlarının olduğunu söylemişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051737125_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_cf93ce06af6d0cbe0f6fc96ab1d45da2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mihail mişustin, koronavirüs, kovid-19

Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında 6 gündür rekor tazeleniyor

17:17 26.01.2022
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Rusya’da son 24 saatte 74 bin 692 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 10.15 (67 bin 809) daha fazla. Toplam vaka sayısı ise 11 milyon 315 bin 801’e yükseldi.
Günlük koronavirüs vaka sayılarında Rusya’da 6 gündür üst üste rekor kırılıyor. Vaka sayısı 74 bin 692 artışla 11 milyon 315 bin 801’e çıktı.
Başkent Moskova’da 19 bin 856, St. Petersburg’da 10 bin 581, Moskova bölgesinde 6 bin 709 yeni vaka kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 657 (Dünkü can kaybı: 681) arttı ve 328 bin 105’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 28 bin 197 artarak 10 milyon 99 bin 937’e ulaştı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dün ülkede salgınla ilgili son derece zor bir durumla karşı karşıya olduklarını, bölgelerin çoğunda koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka artışlarının olduğunu söylemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce