https://tr.sputniknews.com/20220126/rusyada-nazim-hikmetin-dogumunun-120-yilinda-anma-etkinligi-duzenlendi-1053126959.html

Rusya'da Nazım Hikmet'in doğumunun 120. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya'da Nazım Hikmet'in doğumunun 120. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da şair Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 120. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine katılan Rusya Yazarlar ve... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:46+0300

2022-01-26T00:46+0300

2022-01-26T00:46+0300

dünya

rusya

nazım hikmet

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

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Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'nın yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği (ASPİ) Başkanı Sergey Şargunov ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.Samsar, burada yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in geride sayısız eser bıraktığını belirterek, "Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprüsünün kurulmasına vesile olmakta, bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olmuştur." dedi.Hikmet'in esirlerinin birleştirici etkiye sahip olduğunu dile getiren Samsar, "Milli şairimiz Nazım'ın anısına ve mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Nazım Hikmet ayakta olduğu dönemde olduğu gibi şu anda kucak açmaya devam eden Rusya'ya da şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.Moskova YEE Müdürü Özkan, Nazım Hikmet'in eserleriyle insanlarda güzel duygular yarattığını belirterek, "Biz, Moskova Yunus Emre Enstitüsü açıldığından beri senede en az iki defa Türk ve Rus dostlarımızla Nazım vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz." ifadesini kullandı.Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Şargunov, Nazım Hikmet'in "efsane" olduğunu ve Rusya'da yaşadığı için Nazım ile gurur duyduklarını söyledi.Konserle devam eden etkinlikte, Nazım Hikmet'in şiirleri okundu.

https://tr.sputniknews.com/20210609/nazim-hikmet-anisina-duzenlenen-fotograf-yarismasinda-sergilenen-eserler-1044694005.html

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rusya, nazım hikmet, moskova yunus emre enstitüsü (yee)