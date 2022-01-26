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https://tr.sputniknews.com/20220126/salgin-yorgunu-anneler-stres-atmak-icin-20-dakikalik-ciglik-bulusmalari-duzenliyor-1053134673.html
Salgın yorgunu anneler, stres atmak için 20 dakikalık 'çığlık buluşmaları' düzenliyor
Salgın yorgunu anneler, stres atmak için 20 dakikalık 'çığlık buluşmaları' düzenliyor
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir grup anne, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yeni yaşam tarzının yorgunluğunu, stresini ve öfkesini çığlık seansları... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:28+0300
2022-01-26T10:37+0300
yaşam
abd
massachusetts
çığlık
anne
salgın
koronavirüs
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Massachusetts'de Sarah Harmon isimli 2 çocuk annesi bir terapist, yaşadığı bölgedeki annelerden bir grup oluşturarak ilginç bir stres atma yöntemi uyguluyor.Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanması, çocukların ve diğer aile üyelerinin evde daha fazla vakit geçirmesi, hastalığa yakalanma ve diğer aile üyelerine bulaştırma gibi pek çok faktör salgında annelerin öfke, kırgınlık, suçluluk, yalnızlık gibi negatif duyguları biriktirmesine neden oldu.Charlestown Lisesi'nde 13 Ocak tarihinde düzenlenen bir etkinlikte, salgın yorgunu anneler bir araya gelip içindekileri çığlıklarla ortaya döktü. Yaklaşık 20 annenin katıldığı etkinlikte kadınlar, 20 dakika boyunca akciğerlerinin tüm kapasitesini kullanarak haykırdı. Etkinliğe katılan iki çocuk annesi Tess O'Brien, 'Hepimiz çok tükendik' diyerek şu ifadeleri kullandı:Kendisine danışan annelerden genellikle benzer şikayetler duyduğunu söyleyen terapist Harmon, "Annelerin ve müşterilerimin karşılaştıkları zorluklar hakkında konuştuklarını duyuyorum. Bu yoğun öfke giderek doruğa çıkıyor ve bunu ortaya dökebilecekleri hiçbir yerleri yok" dedi.Kendi çocuklarının da onu 'çıldırdığını' kabul eden Harmon, bu kadınların salgının tahmin edilenden uzun sürmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ve küçük çocuklarının aşılanamamasından dolayı üzüldüklerini söyledi: Bu fikrin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte 13 Ocak'taki etkinlikte anneler, Charlestown Lisesi'nin futbol sahasında toplandı. Etkinliği, çok sayıda annenin öfke hissettiğinden ve 'neredeyse iki yıldır yoğun bir şekilde hissettiğimiz tüm bu duygulardan' bahsederek tanıtan Harmon, şu ifadeleri kullandı:Katılımcılar son sesle bağırarak üzüntü, dargınlık, tecrit, yalnızlık, suçluluk, hayal kırıklığı, kaygı, kendiliğindenliğin kaybı gibi duygularını paylaştı.Seans sırasında en uzun süre çığlık atabilen anne, Jessica Buckley oldu. Buckley şöyle konuştu:Üç yaşında bir oğlu olan Ashley Jones ise, "Tam olarak ihtiyacım olan şey buydu," diye ekledi:Katılan başka bir anne ise, 'ilk kez kontrolden çıkmanın çok güzel olduğunu' söylerken, bir diğer anne Alison Merritt, etkinliğin 'özgürleştirici' olduğunu kaydetti:"Anne olarak, her zaman diğer insanlardan sorumlu olmalısınız, bu yüzden sadece sizin için olan bir etkinliğin düzenlenmesi ve kontrol dışı olan bir şeyi yapmak gerçekten harika hissettirdi."
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abd, massachusetts, çığlık, anne, salgın, koronavirüs

Salgın yorgunu anneler, stres atmak için 20 dakikalık 'çığlık buluşmaları' düzenliyor

10:28 26.01.2022 (güncellendi: 10:37 26.01.2022)
© REUTERS / Evelyn Hockstein/File PhotoABD'nin Massachusetts eyaletinde bir grup anne, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yeni yaşam tarzının yorgunluğunu, stresini ve öfkesini çığlık seansları düzenleyerek atıyor.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir grup anne, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yeni yaşam tarzının yorgunluğunu, stresini ve öfkesini çığlık seansları düzenleyerek atıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein/File Photo
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir grup anne, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yeni yaşam tarzının yorgunluğunu, stresini ve öfkesini çığlık seansları düzenleyerek atıyor.
Massachusetts'de Sarah Harmon isimli 2 çocuk annesi bir terapist, yaşadığı bölgedeki annelerden bir grup oluşturarak ilginç bir stres atma yöntemi uyguluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanması, çocukların ve diğer aile üyelerinin evde daha fazla vakit geçirmesi, hastalığa yakalanma ve diğer aile üyelerine bulaştırma gibi pek çok faktör salgında annelerin öfke, kırgınlık, suçluluk, yalnızlık gibi negatif duyguları biriktirmesine neden oldu.
Charlestown Lisesi'nde 13 Ocak tarihinde düzenlenen bir etkinlikte, salgın yorgunu anneler bir araya gelip içindekileri çığlıklarla ortaya döktü.
Yaklaşık 20 annenin katıldığı etkinlikte kadınlar, 20 dakika boyunca akciğerlerinin tüm kapasitesini kullanarak haykırdı.
Etkinliğe katılan iki çocuk annesi Tess O'Brien, 'Hepimiz çok tükendik' diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli risk hesaplaması yapmaktan ve aynı anda hem işimizi hem de ebevenylik görevlerimizi yapmaya çalışmaktan zihinsel olarak yorulduk. Kendimize vakit ayıramadığımız için duygusal olarak yorgunuz ve bu dünyada sürekli maskelerle dolaşan bu küçük insanlara bakmaya çalışıyoruz."
Kendisine danışan annelerden genellikle benzer şikayetler duyduğunu söyleyen terapist Harmon, "Annelerin ve müşterilerimin karşılaştıkları zorluklar hakkında konuştuklarını duyuyorum. Bu yoğun öfke giderek doruğa çıkıyor ve bunu ortaya dökebilecekleri hiçbir yerleri yok" dedi.
Kendi çocuklarının da onu 'çıldırdığını' kabul eden Harmon, bu kadınların salgının tahmin edilenden uzun sürmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ve küçük çocuklarının aşılanamamasından dolayı üzüldüklerini söyledi:
"Salgın hakkında çok konuşuyordum ve seanslarda biraz gelişigüzel bir şekilde 'Hepimizin bir alana gelip çığlık atmaya ihtiyacımız var' diyordum. Müşterilerim, grup görüşmeleri ve okuldaki anneler ve diğer kadınlar, 'Evet, hadi yapalım' dediler."
Bu fikrin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte 13 Ocak'taki etkinlikte anneler, Charlestown Lisesi'nin futbol sahasında toplandı. Etkinliği, çok sayıda annenin öfke hissettiğinden ve 'neredeyse iki yıldır yoğun bir şekilde hissettiğimiz tüm bu duygulardan' bahsederek tanıtan Harmon, şu ifadeleri kullandı:

“Çoğunuz muhtemelen öfke buzdağı hakkında konuştuklarımı duymuşsunuzdur. Öfke sadece buzdağının görünen ucu ve altında olan şey ise... İşte o şeyi şimdi haykırmanızı çok isterim..."

Katılımcılar son sesle bağırarak üzüntü, dargınlık, tecrit, yalnızlık, suçluluk, hayal kırıklığı, kaygı, kendiliğindenliğin kaybı gibi duygularını paylaştı.
Seans sırasında en uzun süre çığlık atabilen anne, Jessica Buckley oldu. Buckley şöyle konuştu:

"Muhtemelen çığlık atmaya daha devam edebilirdim. Benim için oldukça zorlu bir dönem oldu. Daha boşlukta gibi hissettim ve daha fazla [birlikte] olduğumuzu hissettim. Çocuklarımızın aşı bile olamamasından dolayı kendimizi çok unutulmuş gibi hissediyorum. Çok sinir bozucu ve görünürde bir son da yok.'

Üç yaşında bir oğlu olan Ashley Jones ise, "Tam olarak ihtiyacım olan şey buydu," diye ekledi:
"Aşı yapılamayan bir çocuğa sahip olmakla aynı şeyi hisseden diğer insanlarla birlikte olmak için güvenli bir yer."
Katılan başka bir anne ise, 'ilk kez kontrolden çıkmanın çok güzel olduğunu' söylerken, bir diğer anne Alison Merritt, etkinliğin 'özgürleştirici' olduğunu kaydetti:
"Anne olarak, her zaman diğer insanlardan sorumlu olmalısınız, bu yüzden sadece sizin için olan bir etkinliğin düzenlenmesi ve kontrol dışı olan bir şeyi yapmak gerçekten harika hissettirdi."
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