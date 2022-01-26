https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfa-osmaniye-illeri-arasindaki-yollar-kar-yagisi-nedeniyle-tirlara-kapatildi-1053130206.html

Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı

Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T04:33+0300

2022-01-26T04:33+0300

2022-01-26T04:33+0300

türkiye

gaziantep

kar yağışı

osmaniye

kapalı yollar

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AA'nın Gaziantep Valiliği'nden aldığı bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/konyada-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-uyarisi-1053129082.html

türkiye

gaziantep

osmaniye

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gaziantep, kar yağışı, osmaniye, kapalı yollar