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https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfa-osmaniye-illeri-arasindaki-yollar-kar-yagisi-nedeniyle-tirlara-kapatildi-1053130206.html
Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı
Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı
Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T04:33+0300
2022-01-26T04:33+0300
2022-01-26T04:33+0300
türkiye
gaziantep
kar yağışı
osmaniye
kapalı yollar
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AA'nın Gaziantep Valiliği'nden aldığı bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/konyada-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-uyarisi-1053129082.html
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gaziantep, kar yağışı, osmaniye, kapalı yollar
Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki yollar kar yağışı nedeniyle tırlara kapatıldı
Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı.
AA'nın
Gaziantep Valiliği'nden aldığı bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.