Savaş anıtı üzerinde üstsüz güneşlenen turist Venedik'ten atıldı

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 30 yaşındaki bir Çekyalı turist, cuma günü tüm kıyafetlerini çıkararak bir savaş anıtında güneşlenirken poz verdi. Dondurucu soğukluktaki lagünde yüzmeye giden turist, ardından savaşta öldürülen bir kadın savaşçının heykelinin yanına uzanarak fotoğraf çektirdi.Venedik'ten 48 saat içerisinde çıkarılması kararı verilen turist, ayrıca 513 dolar para cezasına çarptırıldı. Üstsüz güneşlenen turisti gördüğü anı anlatan Mario Nason isimli bir Venedikli, faşizme karşı mücadelede hayatlarını feda eden kadın savaşçıların önünde böyle bir poz verilmesine ilişkin şöyle konuştu:Yerel polis, CNN'e yaptığı açıklamada turistin fotoğraf çektirmek için ölü kadın savaşçıyı taklit ederek anıtın üzerinde yattığını söyledi.
Venedik'ten 48 saat içerisinde çıkarılması kararı verilen turist, ayrıca 513 dolar para cezasına çarptırıldı.
Üstsüz güneşlenen turisti gördüğü anı anlatan Mario Nason isimli bir Venedikli, faşizme karşı mücadelede hayatlarını feda eden kadın savaşçıların önünde böyle bir poz verilmesine ilişkin şöyle konuştu:
"Harika bir gündü ve fotoğraf çeken iki kişi gördüm. Garip bir andı. Dünya umrunda değilmiş gibi yüzen bir kadın gördüm. Deli olmalı diye düşündüm, çünkü dondurucu soğukta yüzüyordu. Daha sonra yalnızca bikini altı giyer haldeyken sudan heykele tutunarak çıkmaya çalıştığını gördüm. Heykelin üzerine çıktı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi suya geri atladı. Erkek arkadaşı ve diğer bir kadın daha onun fotoğrafını daha iyi çekebilmek için anıtın üzerine çıktı. Tıpkı sahilde yapıldığı gibi anıtın üzerine bıraktığı kıyafetlerinin yanında duruyorlardı. Akıl alacak gibi değildi çünkü turistler 'Bunun nesi sorun?' gibi sorular soruyordu. Ne yaptıklarına dair en ufak bir fikirleri yoktu. Bu tıpkı Roma'ya gidip, Trevi Çeşmesi'ne atlamak ve sonra 'Ne demek bunu yapamazsın?' demek gibi bir şey. 'Neyse ne, kimseyi öldürmediler' diyebilirsiniz. Ama ben bir yere seyahat ettiğimde, bir çeşme görsem, içine atlama isteği duymuyorum. Paris'teysem, Seine nehri kenarında yürüyorsam, kendimi nehre atmam. Prag'a gitsem, bir anıtın üzerine kıyafetlerimi atsam ve yüzmeye gitsem hiçbir şey olmaz mı? Bu, sağduyudur. Neden insanlar böyle şeyleri Venedik'te yapıyor, ama başka yerlerde yapmıyorlar?"
Yerel polis, CNN'e yaptığı açıklamada turistin fotoğraf çektirmek için ölü kadın savaşçıyı taklit ederek anıtın üzerinde yattığını söyledi.
Tourist thrown out of Venice for posing topless on war memorial - A tourist was kicked out of Ve - https://t.co/0hFvPNn2g9