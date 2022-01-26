https://tr.sputniknews.com/20220126/selvi-ankara-barosu-erdoganin-avukati-hakkinda-kovusturma-acti-1053132091.html

Selvi: Ankara Barosu, Erdoğan'ın avukatı hakkında kovuşturma açtı

Selvi: Ankara Barosu, Erdoğan'ın avukatı hakkında kovuşturma açtı

Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanına hakaret davasında ceza alan bir kişinin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan şikayetçi olduğunu, Ankara Barosu'nun da... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T07:37+0300

2022-01-26T07:37+0300

2022-01-26T07:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

sedef kabaş

ankara barosu

cumhurbaşkanına hakaret

abdulkadir selvi

avukat

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Selvi, bugünkü köşesinde gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. "Sedef Kabaş, cezaevinde olduğu için hakkında yazmakta zorlanıyorum. Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim" diyen Selvi, "Ayrıca bu Sedef Kabaş’ın Erdoğan’a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan’a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş’a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı’na hakareti meslek edinmiş. Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum" ifadelerini kullandı. "Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi tarihimize başbakan ve cumhurbaşkanına en çok hakaret eden muhalefet lideri olarak geçti" diyen Selvi, "Ancak sanki Erdoğan’a hakaret hak ama onu savunmak suç gibi bir durum söz konusu. Bunu ilk kez burada okuyacaksınız" diyerek şu bilgiyi paylaştı: "Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ama öyle böyle bir hakaret değil. Yargılama sonucunda şahıs suçu sabit görülüp cezaya çarptırılıyor. Sonra ne mi oluyor? Şahıs, avukat Hüseyin Aydın’ı Ankara 1 No’lu baroya şikâyet ediyor. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Erinç Sağkan’ın başkanı olduğu Ankara 1 No’lu baro, Aydın hakkında soruşturma açıyor. Hüseyin Aydın, baroya savunmasını yapıyor. Ama aynı zamanda şikâyet dilekçesinin içeriğinin de suç teşkil etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep ediyor.CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATINA KOVUŞTURMASonuç ne mi oluyor?Suç teşkil eden şikâyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmediği gibi baro, avukat Hüseyin Aydın hakkında kovuşturma açılmasına karar veriyor. Ama iş burada da bitmiyor. Hukukun üstünlüğünü öncelikle koruması gereken baro, Hüseyin Aydın’a bu kararı tam 1 yıl sonra tebliğ ediyor.Hukukun üstünlüğü adına ibret verici bu olayı ayrıntılı olarak yazacağım için şimdilik bununla yetiniyorum.Bu ülkede cumhurbaşkanı da olsanız hakaret etmeyi kendilerine hak olarak gören ama milletin seçtiği cumhurbaşkanını savunmayı suç sayan bir zihniyet var."

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sedef kabaş, ankara barosu, cumhurbaşkanına hakaret, abdulkadir selvi, avukat