Senaristi açıkladı: Pattinson’un başrolde olduğu Batman için Kurt Cobain'den esinlendim

"Senaryoyu yazarken başlarda Nirvana'yı dinliyordum ve o karakterin sesinin bir parçası olan ve ilk fragmanda yer alan [Nevermind şarkısı] 'Something in the Way' hakkında bir şeyler hissettim. 'Bruce Wayne'i daha önce görmediğin halde nasıl yaratırsın?' diye düşündüğümde, 'Ya bir trajedi yaşanmışsa [örneğin, Wayne ailesinin öldürüldüğünü görürse] ve 'Bu adam bir anda içine kapanarak ne yaptığını bilmiyor halde olursa ne olur?' diye düşündüm. Bu adam bir tür dik başlı, pervasız, uyuşturucu bağımlısı hale mi gelirdi?' Gerçek şu ki, o bir tür uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucusu ise bu intikam dürtüsüne olan bağımlılığı. Yani Batman aslında Kurt Cobain'e benziyor.”