Senaristi açıkladı: Pattinson’un başrolde olduğu Batman için Kurt Cobain'den esinlendim

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı 'The Batman' filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Esquire dergisine konuştu.Daha önce farklı yönetmenler ve oyuncular tarafından birçok kez yeniden canlandırılan Batman'in yeni versiyonunu nasıl yarattığını açıklayan Reeves, senaryonun ilk kısmını yazarken Nirvana grubunun 'Something in the Way' şarkısını dinlediğini ve bu şarkıdan etkilenerek Bruce Wayne karakterini yarattığını söyledi.Yeni filmin fragmanında da Nirvana'nın şarkısı kullanılıyor.Reeves, bu şarkı nedeniyle Robert Pattinson'lu Batman'i diğer versiyonlarda olduğu gibi zengin bir playboy olarak değil, büyük bir trajedi yaşamış ve kendisini toplumdan uzaklaştırmış bir kişi olarak ele almaya karar verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:22 Ocak'ta Cobain'in 55. doğum gününü kutlamak için önümüzdeki ay bir dizi NFT'nin piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Set, "Nevermind"in yayınlanmasından altı gün sonra, Nirvana'nın Philadelphia'da bir konser verdiği 6 Ekim 1991'de fotoğrafçı Faith West tarafından çekilen 28 fotoğraftan oluşacak.
Batman filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, başroldeki Bruce Wayne karakterinin Kurt Cobain'den esinlenerek oluşturulduğunu açıkladı.
Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı 'The Batman' filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Esquire dergisine konuştu.
Daha önce farklı yönetmenler ve oyuncular tarafından birçok kez yeniden canlandırılan Batman'in yeni versiyonunu nasıl yarattığını açıklayan Reeves, senaryonun ilk kısmını yazarken Nirvana grubunun 'Something in the Way' şarkısını dinlediğini ve bu şarkıdan etkilenerek Bruce Wayne karakterini yarattığını söyledi.
"I started thinking, ‘What if some tragedy happened and this guy becomes so reclusive, we don’t know what he’s doing? Is this guy some kind of wayward, reckless, drug addict?’ His drug is his addiction to this drive for revenge. He’s like a Batman Kurt Cobain." pic.twitter.com/QPSwWniYBD
Yeni filmin fragmanında da Nirvana'nın şarkısı kullanılıyor.
Reeves, bu şarkı nedeniyle Robert Pattinson'lu Batman'i diğer versiyonlarda olduğu gibi zengin bir playboy olarak değil, büyük bir trajedi yaşamış ve kendisini toplumdan uzaklaştırmış bir kişi olarak ele almaya karar verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
"Senaryoyu yazarken başlarda Nirvana'yı dinliyordum ve o karakterin sesinin bir parçası olan ve ilk fragmanda yer alan [Nevermind şarkısı] 'Something in the Way' hakkında bir şeyler hissettim. 'Bruce Wayne'i daha önce görmediğin halde nasıl yaratırsın?' diye düşündüğümde, 'Ya bir trajedi yaşanmışsa [örneğin, Wayne ailesinin öldürüldüğünü görürse] ve 'Bu adam bir anda içine kapanarak ne yaptığını bilmiyor halde olursa ne olur?' diye düşündüm. Bu adam bir tür dik başlı, pervasız, uyuşturucu bağımlısı hale mi gelirdi?' Gerçek şu ki, o bir tür uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucusu ise bu intikam dürtüsüne olan bağımlılığı. Yani Batman aslında Kurt Cobain'e benziyor.”
22 Ocak'ta Cobain'in 55. doğum gününü kutlamak için önümüzdeki ay bir dizi NFT'nin piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Set, "Nevermind"in yayınlanmasından altı gün sonra, Nirvana'nın Philadelphia'da bir konser verdiği 6 Ekim 1991'de fotoğrafçı Faith West tarafından çekilen 28 fotoğraftan oluşacak.