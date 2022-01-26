https://tr.sputniknews.com/20220126/sokakta-doguran-sarinin-yavrulari-olmesin-diye-seferber-oldular-1053141087.html

Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:47+0300

2022-01-26T12:47+0300

2022-01-26T13:01+0300

yaşam

tekirdağ

köpek

doğum

ölüm

benzin istasyonu

yavru köpek

çalışan

yavru

malkara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053141062_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f9a9f0169c1c4a22321ef73e5199816.jpg

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ilgilendiği 'Sarı' isimli köpek sokakta doğurdu.'Sarı'nın dünyaya getirdiği 4 yavrusundan 2`si soğuktan hayatını kaybetti. İş yeri çalışanları üşüdüğünü fark ettikleri diğer 2 yavruyu hırkalarına sararak içeri aldı.İş yerinin dinlenme odasında ısınmaları sağlanan ve sütle beslenen köpek yavruları kendilerine geldi.'Sarı' ise dinlenme odasının dışarıya açılan kapısı ile iş yerinin içerisindeki pencereden uzun süre yavrularını izledi. Hayvanın patilerini pencereye dayayarak yavrularını görmeye çalışması duygulandırdı. Dinlenme odasının kapısının açılmasıyla koşarak yanlarına gittiği yavrularını koklayan 'Sarı', büyük sevinç yaşadı.Köpek yavrularını içeri alarak bakımlarını yapan çalışanlardan İlknur İde, hayvanları soğukta üşürken gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi. Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu: İde, haber verdikleri belediye ekiplerinin 'Sarı' ve iki yavrusunu barınağa götürdüklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html

tekirdağ

malkara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tekirdağ, köpek, doğum, ölüm, benzin istasyonu, yavru köpek, çalışan, yavru, malkara