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https://tr.sputniknews.com/20220126/sokakta-doguran-sarinin-yavrulari-olmesin-diye-seferber-oldular-1053141087.html
Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular
Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:47+0300
2022-01-26T13:01+0300
yaşam
tekirdağ
köpek
doğum
ölüm
benzin istasyonu
yavru köpek
çalışan
yavru
malkara
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ilgilendiği 'Sarı' isimli köpek sokakta doğurdu.'Sarı'nın dünyaya getirdiği 4 yavrusundan 2`si soğuktan hayatını kaybetti. İş yeri çalışanları üşüdüğünü fark ettikleri diğer 2 yavruyu hırkalarına sararak içeri aldı.İş yerinin dinlenme odasında ısınmaları sağlanan ve sütle beslenen köpek yavruları kendilerine geldi.'Sarı' ise dinlenme odasının dışarıya açılan kapısı ile iş yerinin içerisindeki pencereden uzun süre yavrularını izledi. Hayvanın patilerini pencereye dayayarak yavrularını görmeye çalışması duygulandırdı. Dinlenme odasının kapısının açılmasıyla koşarak yanlarına gittiği yavrularını koklayan 'Sarı', büyük sevinç yaşadı.Köpek yavrularını içeri alarak bakımlarını yapan çalışanlardan İlknur İde, hayvanları soğukta üşürken gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi. Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu: İde, haber verdikleri belediye ekiplerinin 'Sarı' ve iki yavrusunu barınağa götürdüklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220124/elazigda-anne-kopek-olen-yavrusunun-basindan-ayrilmadi-1053084043.html
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tekirdağ, köpek, doğum, ölüm, benzin istasyonu, yavru köpek, çalışan, yavru, malkara

Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular

12:47 26.01.2022 (güncellendi: 13:01 26.01.2022)
© AASokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular
Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta doğuran köpeğin 4 yavrusundan hayatta kalan 2'sini akaryakıt istasyonu çalışanları soğukta ölmekten kurtardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ilgilendiği 'Sarı' isimli köpek sokakta doğurdu.
'Sarı'nın dünyaya getirdiği 4 yavrusundan 2`si soğuktan hayatını kaybetti. İş yeri çalışanları üşüdüğünü fark ettikleri diğer 2 yavruyu hırkalarına sararak içeri aldı.
İş yerinin dinlenme odasında ısınmaları sağlanan ve sütle beslenen köpek yavruları kendilerine geldi.
'Sarı' ise dinlenme odasının dışarıya açılan kapısı ile iş yerinin içerisindeki pencereden uzun süre yavrularını izledi. Hayvanın patilerini pencereye dayayarak yavrularını görmeye çalışması duygulandırdı.
Dinlenme odasının kapısının açılmasıyla koşarak yanlarına gittiği yavrularını koklayan 'Sarı', büyük sevinç yaşadı.
Köpek yavrularını içeri alarak bakımlarını yapan çalışanlardan İlknur İde, hayvanları soğukta üşürken gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.
Hemen içeriye aldıkları köpeklerin ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan İde, şöyle konuştu:
"Araçlara yakıt verirken istasyonumuzun köpeği `Sarı` yanımıza geldi. Bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Tam anlayamadım daha sonra onu takip ettim. Yuvasına gittim. Yuvada 4 yavru köpek vardı. Maalesef ikisi soğuktan ölmüştü. Diğer ikisine de biz yardımcı olduk. Dinlenme odamıza getirip sıcak kalmalarını sağladık."
İde, haber verdikleri belediye ekiplerinin 'Sarı' ve iki yavrusunu barınağa götürdüklerini belirtti.
Anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
YAŞAM
Elazığ'da anne köpek, ölen yavrusunun başından ayrılmadı
24 Ocak, 22:47
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