https://tr.sputniknews.com/20220126/spacex-roketi-aya-carpacak-astronomlar-uyardi-1053148673.html

SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı

SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı

Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan SpaceX şirketine ait bir roketi takip eden astronomlar, yakıtı biten uzay aracının yakın bir zamanda Ay'a çarpmasını bekliyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T15:01+0300

2022-01-26T15:01+0300

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spacex

falcon 9

ay

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ABD merkezli SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Ancak astronomlara göre Şubat 2015'te fırlatılan roketin gelecek haftalarda Ay'a çarpması bekleniyor.Ay'a saniyede 2,58 km hızla çarpması beklenen 4 tonluk rokete dair incelemelerde bulunan gökbilimciler, çarpmanın tam tarihini belirleyemese de 4 Mart 2022 tarihinin öne çıktığını belirtiyor.Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtti:Uzmanlara göre hali hazırda yavaşça dönmeye devam eden roketin uzun silindirik şekli, ölçümlerde belirsizlik oluşmasına neden oluyor. Çarpmanın kesin konumunu belirleyebilirlerse, gökbilimciler Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) krateri bulabileceğini ve hatta çarpma anını yakalayabileceğini umuyor.Gray'e göre önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen olay, tarihe bir uzay çöpünün Ay'a kasıtsız olarak çarptığı ilk vaka olacak. Çarpma sonucu oluşacak kraterin Ay'ın o bölümünün jeolojisine dair veri sunacağı öngörüldüğü için olayın aynı zamanda bilim çevrelerinde de dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211218/spacex-uzaya-52-starlink-uydusu-daha-gonderdi-1051891571.html

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spacex, falcon 9, ay, dünya