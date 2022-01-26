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SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı
SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı
Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan SpaceX şirketine ait bir roketi takip eden astronomlar, yakıtı biten uzay aracının yakın bir zamanda Ay'a çarpmasını bekliyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:01+0300
2022-01-26T15:11+0300
yaşam
spacex
falcon 9
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ABD merkezli SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Ancak astronomlara göre Şubat 2015'te fırlatılan roketin gelecek haftalarda Ay'a çarpması bekleniyor.Ay'a saniyede 2,58 km hızla çarpması beklenen 4 tonluk rokete dair incelemelerde bulunan gökbilimciler, çarpmanın tam tarihini belirleyemese de 4 Mart 2022 tarihinin öne çıktığını belirtiyor.Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtti:Uzmanlara göre hali hazırda yavaşça dönmeye devam eden roketin uzun silindirik şekli, ölçümlerde belirsizlik oluşmasına neden oluyor. Çarpmanın kesin konumunu belirleyebilirlerse, gökbilimciler Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) krateri bulabileceğini ve hatta çarpma anını yakalayabileceğini umuyor.Gray'e göre önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen olay, tarihe bir uzay çöpünün Ay'a kasıtsız olarak çarptığı ilk vaka olacak. Çarpma sonucu oluşacak kraterin Ay'ın o bölümünün jeolojisine dair veri sunacağı öngörüldüğü için olayın aynı zamanda bilim çevrelerinde de dikkat çekeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/spacex-uzaya-52-starlink-uydusu-daha-gonderdi-1051891571.html
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spacex, falcon 9, ay, dünya

SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı

15:01 26.01.2022 (güncellendi: 15:11 26.01.2022)
© REUTERS / JOE SKIPPERStarlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.
Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / JOE SKIPPER
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Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan SpaceX şirketine ait bir roketi takip eden astronomlar, yakıtı biten uzay aracının yakın bir zamanda Ay'a çarpmasını bekliyor.
ABD merkezli SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Ancak astronomlara göre Şubat 2015'te fırlatılan roketin gelecek haftalarda Ay'a çarpması bekleniyor.
Ay'a saniyede 2,58 km hızla çarpması beklenen 4 tonluk rokete dair incelemelerde bulunan gökbilimciler, çarpmanın tam tarihini belirleyemese de 4 Mart 2022 tarihinin öne çıktığını belirtiyor.
Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.
Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtti:

"Dünya, Ay, Güneş ve gezegenlerin ne yaptığına ve yerçekimlerinin bir nesneyi nasıl etkilediğine dair oldukça eksiksiz bir matematiksel modelim var. Ne kadar güneş ışığının nesneyi dışarı doğru ittiğine ve onu Güneş'ten nazikçe uzaklaştırdığına dair kabaca bir fikrim var. Ancak bu güneş ışığının gerçek etkilerini tam olarak tahmin etmek zor. Çünkü nesneyi yalnızca itmekle kalmaz; bazıları yanlara da sıçrar."

Uzmanlara göre hali hazırda yavaşça dönmeye devam eden roketin uzun silindirik şekli, ölçümlerde belirsizlik oluşmasına neden oluyor.
Çarpmanın kesin konumunu belirleyebilirlerse, gökbilimciler Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) krateri bulabileceğini ve hatta çarpma anını yakalayabileceğini umuyor.
Gray'e göre önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen olay, tarihe bir uzay çöpünün Ay'a kasıtsız olarak çarptığı ilk vaka olacak. Çarpma sonucu oluşacak kraterin Ay'ın o bölümünün jeolojisine dair veri sunacağı öngörüldüğü için olayın aynı zamanda bilim çevrelerinde de dikkat çekeceği tahmin ediliyor.
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