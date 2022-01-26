https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html

Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini duyurdu

Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T21:47+0300

2022-01-26T21:47+0300

2022-01-26T22:02+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

jens stoltenberg

güvenlik garantileri

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın güvenlik garantilerine ilişkin teklifine yazılı yanıtlarını ilettiklerini duyurdu.Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında, ittifakın önerilerinin ABD'nin tekliflerine paralel şekilde ilerlediğini belirterek, "NATO-Rusya Konseyi'nde tatbikatlar ve nükleer politikalar hakkında karşılıklı brifingler öneriyoruz" dedi.Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da bulunan, bu ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdığı kuvvetlerini çekmeli" ifadelerini kullandı.Öte yandan Genel Sekreter, ABD'nin NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askerini teyakkuza geçirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Rusya Dışişleri: Yanıt Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği'ne teslim edildiBununla beraber Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg'in açıklamasını doğrulayarak, "NATO'nun, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki tekliflerine yanıtı Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği'ne teslim edildi" açıklamasını yaptı.The Telegraph: İngiltere, Doğu Avrupa'ya ek kuvvetler göndermeyi planlıyorStoltenberg'in açıklama yaptığı sırada The Telegraph gazetesine konuşan kaynaklar, Londra'nın Doğu Avrupa'ya ek kuvvetleri göndermeyi planladığını öne sürdü.Kaynaklar, "Birleşik Krallık, NATO'nun yalnızca güneydoğu hattına değil kuzeydoğu hattına odaklanacak gibi görünüyor" dedi.Gazete, nihai kararın henüz verilmediğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/rusya-ingilterenin-suclamasi-ukraynadaki-gerilimi-nato-ulkelerinin-tirmandirdiginin-kaniti--1053033299.html

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nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, jens stoltenberg, güvenlik garantileri