https://tr.sputniknews.com/20220126/tag-otoyolu-kapatildi-1053132000.html

TAG Otoyolu kapatıldı

TAG Otoyolu kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T07:25+0300

2022-01-26T07:25+0300

2022-01-26T07:46+0300

türkiye

gaziantep

osmaniye

karayolları genel müdürlüğü

otoyol

ankara

tag otoyolu

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.Ayrıca, Samsun-Ankara Yolunun, Kavak- Samsun arasının da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

türkiye

gaziantep

osmaniye

ankara

tag otoyolu

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gaziantep, osmaniye, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, ankara, tag otoyolu