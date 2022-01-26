Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/tag-otoyolu-kapatildi-1053132000.html
TAG Otoyolu kapatıldı
TAG Otoyolu kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T07:25+0300
2022-01-26T07:25+0300
2022-01-26T07:46+0300
türkiye
gaziantep
osmaniye
karayolları genel müdürlüğü
otoyol
ankara
tag otoyolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052922868_0:68:721:473_1920x0_80_0_0_1e5ce7207d8f8f96001a0cce6af05e4b.jpg
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.Ayrıca, Samsun-Ankara Yolunun, Kavak- Samsun arasının da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.
türkiye
gaziantep
osmaniye
ankara
tag otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052922868_0:0:719:539_1920x0_80_0_0_78d80c6bc3c307f9afd9e749afbcb1bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, osmaniye, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, ankara, tag otoyolu
TAG Otoyolu kapatıldı 07:25 26.01.2022 (güncellendi: 07:46 26.01.2022)
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Ayrıca, Samsun-Ankara Yolunun, Kavak- Samsun arasının da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.