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TAG Otoyolu kapatıldı
TAG Otoyolu kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T07:25+0300
2022-01-26T07:46+0300
türkiye
gaziantep
osmaniye
karayolları genel müdürlüğü
otoyol
ankara
tag otoyolu
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.Ayrıca, Samsun-Ankara Yolunun, Kavak- Samsun arasının da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.
türkiye
gaziantep
osmaniye
ankara
tag otoyolu
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gaziantep, osmaniye, karayolları genel müdürlüğü, otoyol, ankara, tag otoyolu

TAG Otoyolu kapatıldı

07:25 26.01.2022 (güncellendi: 07:46 26.01.2022)
© İHA / TAG yolu
TAG yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA /
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Ayrıca, Samsun-Ankara Yolunun, Kavak- Samsun arasının da yoğun kar yağışından dolayı her iki yönden de TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.
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