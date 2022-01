https://tr.sputniknews.com/20220126/takim-sevdasi-bosanma-noktasina-getirdi-fenerbahce-olmez-ama-sen-bir-gun-olup-gidersin-gulum-1053138947.html

Takım sevdası boşanma noktasına getirdi: 'Fenerbahçe ölmez ama sen bir gün ölüp gidersin gülüm'

Takım sevdası boşanma noktasına getirdi: 'Fenerbahçe ölmez ama sen bir gün ölüp gidersin gülüm'

Takım sevgisi yüzünden eşiyle ayrılma noktasına gelen Şaban isimli kişi, “Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum her zaman Burcu ve... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:00+0300

2022-01-26T12:00+0300

2022-01-26T12:05+0300

fenerbahçe

yaşam

aşk

boşanma

esra erol

takıntı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053138850_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_51d7f8e676dc798311cc707e29474931.jpg

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Esra Erol'da' programına katılan bir çift, gündeme damga vurdu.Fenerbahçeli olan Şaban Duran isimli şahıs, takım sevdası yüzünden 18 Ocak günü eşi Burcu Elmas tarafından terk edilerek Esra Erol'dan yardım istedi.Evliliklerini bitirme noktasına gelen çiftin yardımına koşan Erol ise Burcu isimli kadına ulaşarak canlı yayına getirdi.‘Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı’Kameraların karşısında yaşadığı olayı anlatan Şaban, "Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum her zaman Burcu ve çocuklarım ön planda Fenerbahçe en son" ifadelerini kullandı.‘Beni değil Fenerbahçe'yi seçti’Bunun üzerine Erol, Şaban'a "Peki Fener mi, Burcu mu?" sorusunu yöneltti. O sırada araya giren Burcu ise aynı soruyu daha önce eşine sorduğunu iddia ederek Şaban'ın, Fenerbahçe'yi seçtiğini söyledi.'Sen bir gün ölüp gidersin gülüm...’Şaban, eşinin söylediklerini kabul ederek "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. 'Ama Fener bırakmaz' dedim. Kusura bakma gülüm" yanıtını verdi.Şaban'ın bu sözleri stüdyoda kahkahayla karşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/kestane-balinin-diyarindan-selam-gondermisti-fehmi-pazarli-medeni-kanunun-degismesini-istiyor-1051531745.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, aşk, boşanma, esra erol, takıntı