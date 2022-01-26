https://tr.sputniknews.com/20220126/tesk-baskani-palandoken-kuafor-ve-guzellik-uzmanlari-mesleki-yeterlilik-belgesi-almali-1053147289.html

TESK Başkanı Palandöken: Kuaför ve güzellik uzmanları mesleki yeterlilik belgesi almalı

TESK Başkanı Palandöken: Kuaför ve güzellik uzmanları mesleki yeterlilik belgesi almalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşından itibaren kuaför ve güzellik uzmanlığında zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:26+0300

2022-01-26T14:26+0300

2022-01-26T14:27+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

açıklama

güzellik

berber

kuaför

belge

meslek

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kadın iş gücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğü saç bakımı ve güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğuna işaret etti.Kadınların iş gücü piyasasına katılımını hızlandırmanın önemine dikkati çeken Palandöken, "Yılbaşından itibaren zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi sektöre büyük katkı sağlayacak. Kuaför ve güzellik uzmanlığında faaliyet gösteren meslek erbabı zaman kaybetmeden belgesini almalıdır" değerlendirmelerinde bulundu.Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi konusuna en başından beri hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, açıklama, güzellik, berber, kuaför, belge, meslek