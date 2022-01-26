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Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde hızlı şarj merkezi kuracak
Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde hızlı şarj merkezi kuracak
ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. 4 elektrikli otomobil modelini Türkiye'ye... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:43+0300
2022-01-26T11:49+0300
türkiye
tesla
şarj
elektrikli otomobil
elektrikli araç
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Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi. Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.4 modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyorABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla’nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.İstanbul ofisi için iş ilanıTesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdoganin-elon-musk-ile-gorusmesine-iliskin-detaylar-paylasildi-1051846394.html
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tesla, şarj, elektrikli otomobil, elektrikli araç

Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde hızlı şarj merkezi kuracak

11:43 26.01.2022 (güncellendi: 11:49 26.01.2022)
© İHA / FILIP SINGERTesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / FILIP SINGER
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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. 4 elektrikli otomobil modelini Türkiye'ye getirmeyi planlayan Tesla, İstanbul ofisi için de iş ilanı yayınladı.
Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.
Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.

4 modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla’nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

İstanbul ofisi için iş ilanı

Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.
Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi.
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