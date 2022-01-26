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The Office yıldızları Steve Carell ve John Krasinski komedi filminde buluşuyor
The Office yıldızları Steve Carell ve John Krasinski komedi filminde buluşuyor
The Office'in başrol oyuncuları Steve Carell ve John Krasinski, yeni komedi filmi IF'te bir araya gelecek. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:47+0300
2022-01-26T13:55+0300
the office
yaşam
ryan reynolds
film
komedi
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Steve Carell ve John Krasinski, The Office sonrasında ilk kez bir projede yer alacak.Büyük çıkışını NBC'nin The Office dizisiyle yapan John Krasinski, komedi filmi çekmeye hazırlanıyor ve The Office'teki rol arkadaşı Steve Carell ile yeniden bir araya geliyor.Senaryosunu John Krasinski'nin yazdığı filmin konusu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak filmin Krasinski'nin, çocukluk hayallerini yeniden keşfetme yolculuğu ile ilgili orijinal bir fikrine dayandığı öğrenildi.Ryan Reynolds da kadrodaBeyaz Perde’nin aktardığına göre, ilk olarak adı ‘Imaginary Friedns’ (Hayali Arkadaşlar) olarak açıklanan filmde Ryan Reynolds'ın rol acağı duyurulmuştu. Son olarak Free Guy ve Netflix yapımı Red Notice filmlerinde izlediğimiz Reynolds'ın ardından projeye komedi filmlerinin ve dizilerinin aranan ismi Steve Carell eklendi.IF'in oyuncu kadrosunda ayrıca Fleabag dizisinin yaratıcısı ve oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve dizisinde Carolyn Martens karakterini canlandıran ve Harry Potter filmlerindeki Petunia Teyze rolüyle hafızalara kazınan Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Cailey Fleming ve Alan Kim yer alıyor.2019 yılında, proje ilk açıklandığında John Krasinski'nin filmde rol de alacağı duyurulmuştu, fakat şu anda Krasinski kamera önüne mi geçecek yoksa sadece yönetmen koltuğunda mı oturacağı bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/the-office-oyuncusu-david-koechner-tutuklandi-1052355392.html
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the office, ryan reynolds, film, komedi

The Office yıldızları Steve Carell ve John Krasinski komedi filminde buluşuyor

13:47 26.01.2022 (güncellendi: 13:55 26.01.2022)
© NBC/The OfficeSteve Carell ve John Krasinski
Steve Carell ve John Krasinski - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© NBC/The Office
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The Office'in başrol oyuncuları Steve Carell ve John Krasinski, yeni komedi filmi IF'te bir araya gelecek.
Steve Carell ve John Krasinski, The Office sonrasında ilk kez bir projede yer alacak.
Büyük çıkışını NBC'nin The Office dizisiyle yapan John Krasinski, komedi filmi çekmeye hazırlanıyor ve The Office'teki rol arkadaşı Steve Carell ile yeniden bir araya geliyor.
Senaryosunu John Krasinski'nin yazdığı filmin konusu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak filmin Krasinski'nin, çocukluk hayallerini yeniden keşfetme yolculuğu ile ilgili orijinal bir fikrine dayandığı öğrenildi.

Ryan Reynolds da kadroda

Beyaz Perde’nin aktardığına göre, ilk olarak adı ‘Imaginary Friedns’ (Hayali Arkadaşlar) olarak açıklanan filmde Ryan Reynolds'ın rol acağı duyurulmuştu. Son olarak Free Guy ve Netflix yapımı Red Notice filmlerinde izlediğimiz Reynolds'ın ardından projeye komedi filmlerinin ve dizilerinin aranan ismi Steve Carell eklendi.
IF'in oyuncu kadrosunda ayrıca Fleabag dizisinin yaratıcısı ve oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve dizisinde Carolyn Martens karakterini canlandıran ve Harry Potter filmlerindeki Petunia Teyze rolüyle hafızalara kazınan Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Cailey Fleming ve Alan Kim yer alıyor.
2019 yılında, proje ilk açıklandığında John Krasinski'nin filmde rol de alacağı duyurulmuştu, fakat şu anda Krasinski kamera önüne mi geçecek yoksa sadece yönetmen koltuğunda mı oturacağı bilinmiyor.
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