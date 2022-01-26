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Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Vaka artışları tedirgin ediyor
Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Vaka artışları tedirgin ediyor
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik. Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfus bu... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:32+0300
2022-01-26T13:32+0300
koronavirüs
vaka
trabzon
aşı
koronavirüs
türkiye
yoğun bakım
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde süren TURKOVAC aşı Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi alan ve personelle görüşen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, il genelinde vakaların artması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta, vakaların daha da artacağını önceden söylediklerini belirterek özellikle okulların tatil olmasından dolayı büyükşehirlerden bölgeye gelişlerin vaka sayılarını daha da arttıracağına dikkat çekti.Usta, “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik. Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfus bu tarafa kayacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda da bir şekilde bizim daha da vakalarımızın artacağını ön görüyoruz. Hastanelere ufak tefek yansımalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda tedbirlerimizi aldık. Ancak vatandaş nezdinde herkesin aşısını gerçekten yaptırması bunun dışında özellikle de maske mesafe konularında azami özen gösterilmesini bekliyoruz” dedi.'Aşı oranımız yüzde 80'lerin üzerinde'İl genelinde aşı oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ancak 30 ve 15 yaş altı kişilerin aşıya daha hızlı refleks göstermelerini beklediklerini kaydeden Usta, “Aşıyla bağlantılı olarak, özellikle vatandaşlarımızın 30 yaş altı 15 yaş altı da olmak üzere aşıya biraz daha hızlı refleks vermesini bekliyoruz. Aşı oranımız yüzde 80'lerin üzerinde olmakla birlikte bu gruptaki aşılamanın da daha yukarılara çekilerek taşıyıcı nüfusunda özellikle korunmasını ve bir başka kişilere virüsün bulaşmasının önüne geçmesini de bekliyoruz” diye konuştu.'TURKOVAC için 7 gönüllüye ihtiyacımız var'Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı TURKOVAC aşı çalışmaları sorumlusu Dr. Özlem Bayraktar Saral da 185 gönüllü sayısına ulaşabilmek için 7 tane daha gönüllüye ihtiyaç duyduklarını hatırlattı. Saral “TURKOVAC aşı çalışmalarında Trabzon Türkiye'de 40 kadar merkezden bir tanesi. İki doz Sinovac olan kişilerde 90 gün geçtikten sonra en aktif TURKOVAC aşısı uygulanarak bağışıklığı ne kadar etkilediğini ne kadar koruduğunu anlamaya yönelik yapılmış bir çalışma bu. 185 gönüllüye ulaşılması planlanıyordu şu anda 7 tane gönüllüye ihtiyacımız var, bu çalışmanın sonlanabilmesi için. Bu konuda biz ülke olarak çok güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu çalışma sonrasında başka tür aşılarında ülkemizde çok güzel bir şekilde temin edileceğini ve üretileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
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vaka, trabzon, aşı, koronavirüs, türkiye, yoğun bakım

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Vaka artışları tedirgin ediyor

13:32 26.01.2022
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik. Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfus bu tarafa kayacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda da bir şekilde bizim daha da vakalarımızın artacağını ön görüyoruz" dedi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde süren TURKOVAC aşı Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi alan ve personelle görüşen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, il genelinde vakaların artması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta, vakaların daha da artacağını önceden söylediklerini belirterek özellikle okulların tatil olmasından dolayı büyükşehirlerden bölgeye gelişlerin vaka sayılarını daha da arttıracağına dikkat çekti.
Usta, “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik. Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfus bu tarafa kayacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda da bir şekilde bizim daha da vakalarımızın artacağını ön görüyoruz. Hastanelere ufak tefek yansımalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda tedbirlerimizi aldık. Ancak vatandaş nezdinde herkesin aşısını gerçekten yaptırması bunun dışında özellikle de maske mesafe konularında azami özen gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

'Aşı oranımız yüzde 80'lerin üzerinde'

İl genelinde aşı oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ancak 30 ve 15 yaş altı kişilerin aşıya daha hızlı refleks göstermelerini beklediklerini kaydeden Usta, “Aşıyla bağlantılı olarak, özellikle vatandaşlarımızın 30 yaş altı 15 yaş altı da olmak üzere aşıya biraz daha hızlı refleks vermesini bekliyoruz. Aşı oranımız yüzde 80'lerin üzerinde olmakla birlikte bu gruptaki aşılamanın da daha yukarılara çekilerek taşıyıcı nüfusunda özellikle korunmasını ve bir başka kişilere virüsün bulaşmasının önüne geçmesini de bekliyoruz” diye konuştu.

'TURKOVAC için 7 gönüllüye ihtiyacımız var'

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı TURKOVAC aşı çalışmaları sorumlusu Dr. Özlem Bayraktar Saral da 185 gönüllü sayısına ulaşabilmek için 7 tane daha gönüllüye ihtiyaç duyduklarını hatırlattı.
Saral “TURKOVAC aşı çalışmalarında Trabzon Türkiye'de 40 kadar merkezden bir tanesi. İki doz Sinovac olan kişilerde 90 gün geçtikten sonra en aktif TURKOVAC aşısı uygulanarak bağışıklığı ne kadar etkilediğini ne kadar koruduğunu anlamaya yönelik yapılmış bir çalışma bu. 185 gönüllüye ulaşılması planlanıyordu şu anda 7 tane gönüllüye ihtiyacımız var, bu çalışmanın sonlanabilmesi için. Bu konuda biz ülke olarak çok güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu çalışma sonrasında başka tür aşılarında ülkemizde çok güzel bir şekilde temin edileceğini ve üretileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
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