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TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu
TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T18:49+0300
2022-01-26T18:50+0300
türkiye
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon araştırma grubu
enagrup
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç about:blankbulundu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TÜİK’in söz konusu adımını değerlendiren ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi.TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.TÜİK’in yüzde 36.08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82.81 olarak duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html
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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon araştırma grubu, enagrup

TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu

18:49 26.01.2022 (güncellendi: 18:50 26.01.2022)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç about:blankbulundu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TÜİK’in söz konusu adımını değerlendiren ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.
Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi.
TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.
Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.
TÜİK’in yüzde 36.08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82.81 olarak duyurmuştu.
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
EKONOMİ
ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82.81 oldu
3 Ocak, 09:41
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