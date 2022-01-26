https://tr.sputniknews.com/20220126/tuikten-enag-yoneticisi-veysel-ulusoya-suc-duyurusu-1053159036.html

TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu

TÜİK'ten ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy'a suç duyurusu

TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T18:49+0300

2022-01-26T18:49+0300

2022-01-26T18:50+0300

türkiye

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon araştırma grubu

enagrup

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle suç about:blankbulundu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TÜİK’in söz konusu adımını değerlendiren ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi.TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.TÜİK’in yüzde 36.08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82.81 olarak duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html

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enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon araştırma grubu, enagrup