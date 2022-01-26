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https://tr.sputniknews.com/20220126/turkiye-natonun-karadenizi-istikrarsizlastiran-provokasyonlarina-destek-vermeyecek-1053164640.html
‘Türkiye, NATO’nun Karadeniz’i istikrarsızlaştıran provokasyonlarına destek vermeyecek’
‘Türkiye, NATO’nun Karadeniz’i istikrarsızlaştıran provokasyonlarına destek vermeyecek’
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Karadeniz’e askeri birlikleri konuşlandırma konusunda ittifak içinde fikir birliğinin olmadığı yönündeki ifadelerini... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T22:45+0300
2022-01-26T22:46+0300
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nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın sadece Baltık ülkelerle Polonya’da değil, Karadeniz bölgesinde de askeri birliklerini konuşlandırma olasılığını üzerinde çalıştığını, ama bu konuda ittifak üyeleri arasında fikir birliğinin sağlanmadığını açıkladı.Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Andrey Boldırev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Stoltenberg’in bu ifadelerinin NATO’nun Karadeniz bölgesine askeri birlikler konuşlandırma kararı almadığının anlaşıldığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Aynı zamanda bu konu aktif olarak ABD ve İngiltere tarafından ilerletiliyor. Bu ülkelerin Rusya sınırlarındaki kışkırtıcı hareketliliği çoktandır gözlemleniyor. Bu noktada Türkiye’ye hakkını vermek lazım. NATO üyesi olmasına ve yapılan baskıya rağmen, bölgede gerilimin tırmandırılmasına karşı çıkanların başında geliyor. NATO içinde yeni provokasyonla ilgili fikir birliğinin sağlanmamasında Türkiye’nin önemli rol oynadığını tahmin edebiliyoruz.”Türkiye’nin, NATO’nun Karadeniz’deki askeri tatbikatlarına katılmasına rağmen ittifakın bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerine destek vermediğine dikkat çeken Rus uzman, “Türkiye hiçbir zaman, bazı ittifak üyelerinin Rusya sınırları yakınında başvurduğu provokasyonlara katılmadı. Çünkü bu tür provokasyonlar tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir. Oysa Türkiye buna hiç ilgi duymuyor” yorumunda bulundu.Boldırev, “Bu nedenle, Türkiye’nin, daha önce olduğu gibi, NATO’nun Karadeniz tatbikatlarına katılma kararını, bu tatbikatların programlarına, amaç ve hedeflerine göre vereceğini tahmin edebiliyoruz” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html
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‘Türkiye, NATO’nun Karadeniz’i istikrarsızlaştıran provokasyonlarına destek vermeyecek’

22:45 26.01.2022 (güncellendi: 22:46 26.01.2022)
© İHAMilli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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Özel
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Karadeniz’e askeri birlikleri konuşlandırma konusunda ittifak içinde fikir birliğinin olmadığı yönündeki ifadelerini değerlendiren Karadeniz bölgesi uzmanı Boldırev, bu konuda fikir birliğinin olmamasında Türkiye’nin önemli rol oynadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın sadece Baltık ülkelerle Polonya’da değil, Karadeniz bölgesinde de askeri birliklerini konuşlandırma olasılığını üzerinde çalıştığını, ama bu konuda ittifak üyeleri arasında fikir birliğinin sağlanmadığını açıkladı.
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Andrey Boldırev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Stoltenberg’in bu ifadelerinin NATO’nun Karadeniz bölgesine askeri birlikler konuşlandırma kararı almadığının anlaşıldığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Aynı zamanda bu konu aktif olarak ABD ve İngiltere tarafından ilerletiliyor. Bu ülkelerin Rusya sınırlarındaki kışkırtıcı hareketliliği çoktandır gözlemleniyor. Bu noktada Türkiye’ye hakkını vermek lazım. NATO üyesi olmasına ve yapılan baskıya rağmen, bölgede gerilimin tırmandırılmasına karşı çıkanların başında geliyor. NATO içinde yeni provokasyonla ilgili fikir birliğinin sağlanmamasında Türkiye’nin önemli rol oynadığını tahmin edebiliyoruz.”
Türkiye’nin, NATO’nun Karadeniz’deki askeri tatbikatlarına katılmasına rağmen ittifakın bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerine destek vermediğine dikkat çeken Rus uzman, “Türkiye hiçbir zaman, bazı ittifak üyelerinin Rusya sınırları yakınında başvurduğu provokasyonlara katılmadı. Çünkü bu tür provokasyonlar tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir. Oysa Türkiye buna hiç ilgi duymuyor” yorumunda bulundu.
Boldırev, “Bu nedenle, Türkiye’nin, daha önce olduğu gibi, NATO’nun Karadeniz tatbikatlarına katılma kararını, bu tatbikatların programlarına, amaç ve hedeflerine göre vereceğini tahmin edebiliyoruz” değerlendirmesini yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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