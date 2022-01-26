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https://tr.sputniknews.com/20220126/turkiyede-son-24-saatte-77-bin-434-vaka-tespit-edildi-188-kisi-hayatini-kaybetti-1053159883.html
Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T19:33+0300
2022-01-26T19:48+0300
vaka
son dakika
vaka sayısı
koronavirüs
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerine ilişkin "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" paylaşımında bulundu.
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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti

19:33 26.01.2022 (güncellendi: 19:48 26.01.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - İstanbul - koronavirüs
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerine ilişkin "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" paylaşımında bulundu.
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