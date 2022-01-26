Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20220126/twitter-rusya-ve-turkiyeyi-elestirmek-yerine-faaliyetini-onlarin-mevzuatlarina-gore-ayarlamali-1053165210.html
'Twitter, Rusya ve Türkiye'yi eleştirmek yerine faaliyetini onların mevzuatlarına göre ayarlamalı'
'Twitter, Rusya ve Türkiye'yi eleştirmek yerine faaliyetini onların mevzuatlarına göre ayarlamalı'
Twitter, 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin şeffaflık raporuna, Rusya ve Türkiye’nin, en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan hükümetler... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T22:56+0300
2022-01-26T22:56+0300
görüş
rusya
türkiye
google
mevzuat
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1043545935_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a418a06f77d3f55d42ba1d59245f8822.jpg
Twitter 2021 Ocak-Haziran Şeffaflık Raporu’nda, hükümetlerin bu dönem içinde, 196 bin 878 hesaptan içerik kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulunduğu bildirildi. Bunun, 'dünya genelinde Açık İnternet’e yönelik varoluşsal tehdit' olduğu savunuldu.Taleplerin yüzde 95’inin 5 ülkeden geldiğini kaydeden Twitter, bu ülkelerin sırasıyla Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore olduğunu bildirdi.Raporda, Rusya’dan gelen taleplerin yüzde 71’inin, intihar propagandasının yasaklı olduğu Rusya mevzuatıyla ilgili olduğu kaydedildi.Peki, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma talepleri gerçekten de açık internetin varlığını tehdit ediyor mu?Bilgi, bilgisayar ve siber güvenlik uzmanı Sergey Vakulin, bu taleplerin, internetin varlığını tehdit etmediği ve sadece interneti yıkıcı içerikten temizlemeye yönelik olduğu görüşünde.Twitter’den önce benzer istatistiği Google’un da paylaştığını anımsatan Vakulin, Google temsilcilerinin de Rusya ve Türkiye’nin diğer ülkelerden daha fazla içerik kaldırma talebinde bulunduğunu iddia ettiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Bu ülkelerin sergilediği bu duruşun bir açıklaması var. İnternet kullanıcılarını, misal uyuşturucu, Molotof kokteylini hazırlamanın yolu, intihar gibi olumsuz ve gereksiz enformasyona karşı korumaya çalışıyorlar. Bu nedenle, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma taleplerinin, açık internetin varlığına tehdit olduğuna inanmıyorum. Burada internetin beyaz (yasal/erişime açık) bölgesini temizlemekten bahsediyoruz. Bir kullanıcı misal bir tür olumsuz bilgi edinmek isterse, bu bilgiyi internetin beyaz bölgesinde değil, genel olarak her şeyi bulabileceğiniz darknet’te (internetin yasadışı/genel erişime kapalı bölgesi) edinebilir.”Rusya ve Türkiye’nin, Twitter’in eleştirilerine uyum sağlamak zorunda olmadığını, aksine tüm sosyal paylaşım servislerinin bu ülkelerin yasalarını dikkate alması gerektiğini kaydeden Vakulin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler, internetin beyaz bölgesinde, Yandex, Google ve diğer arama motorlarında arama sırasında çıkan içeriği belirleme hakkına sahip. Twitter ve diğer sosyal medya, olumsuz içerikle ilgili mevcut sorunu ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunmazsa Rusya ve Türkiye, bazı sosyal paylaşım servislerini engellemek gibi bir çözüme gelebilir. Bu noktada, uzlaşı araması gereken taraf devlet olmamalı, aksine sosyal medya, ülkelerin yasalarını dikkate almalı ve bunlara uymalı.”
https://tr.sputniknews.com/20211223/rusyadan-twittera-3-milyon-ruble-ceza-daha-1052053421.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1043545935_11:0:899:666_1920x0_80_0_0_a7f6741913a1733250a323a616dbd5e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, google, mevzuat, twitter

'Twitter, Rusya ve Türkiye'yi eleştirmek yerine faaliyetini onların mevzuatlarına göre ayarlamalı'

22:56 26.01.2022
© REUTERS / Brendan McDermidTwitter-logo
Twitter-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Twitter, 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin şeffaflık raporuna, Rusya ve Türkiye’nin, en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan hükümetler sıralamasında ilk 5’te yer aldığı açıklandı.
Twitter 2021 Ocak-Haziran Şeffaflık Raporu’nda, hükümetlerin bu dönem içinde, 196 bin 878 hesaptan içerik kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulunduğu bildirildi. Bunun, 'dünya genelinde Açık İnternet’e yönelik varoluşsal tehdit' olduğu savunuldu.
Taleplerin yüzde 95’inin 5 ülkeden geldiğini kaydeden Twitter, bu ülkelerin sırasıyla Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore olduğunu bildirdi.
Raporda, Rusya’dan gelen taleplerin yüzde 71’inin, intihar propagandasının yasaklı olduğu Rusya mevzuatıyla ilgili olduğu kaydedildi.
Peki, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma talepleri gerçekten de açık internetin varlığını tehdit ediyor mu?
Bilgi, bilgisayar ve siber güvenlik uzmanı Sergey Vakulin, bu taleplerin, internetin varlığını tehdit etmediği ve sadece interneti yıkıcı içerikten temizlemeye yönelik olduğu görüşünde.
Twitter’den önce benzer istatistiği Google’un da paylaştığını anımsatan Vakulin, Google temsilcilerinin de Rusya ve Türkiye’nin diğer ülkelerden daha fazla içerik kaldırma talebinde bulunduğunu iddia ettiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Bu ülkelerin sergilediği bu duruşun bir açıklaması var. İnternet kullanıcılarını, misal uyuşturucu, Molotof kokteylini hazırlamanın yolu, intihar gibi olumsuz ve gereksiz enformasyona karşı korumaya çalışıyorlar. Bu nedenle, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma taleplerinin, açık internetin varlığına tehdit olduğuna inanmıyorum. Burada internetin beyaz (yasal/erişime açık) bölgesini temizlemekten bahsediyoruz. Bir kullanıcı misal bir tür olumsuz bilgi edinmek isterse, bu bilgiyi internetin beyaz bölgesinde değil, genel olarak her şeyi bulabileceğiniz darknet’te (internetin yasadışı/genel erişime kapalı bölgesi) edinebilir.”
Rusya ve Türkiye’nin, Twitter’in eleştirilerine uyum sağlamak zorunda olmadığını, aksine tüm sosyal paylaşım servislerinin bu ülkelerin yasalarını dikkate alması gerektiğini kaydeden Vakulin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler, internetin beyaz bölgesinde, Yandex, Google ve diğer arama motorlarında arama sırasında çıkan içeriği belirleme hakkına sahip. Twitter ve diğer sosyal medya, olumsuz içerikle ilgili mevcut sorunu ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunmazsa Rusya ve Türkiye, bazı sosyal paylaşım servislerini engellemek gibi bir çözüme gelebilir. Bu noktada, uzlaşı araması gereken taraf devlet olmamalı, aksine sosyal medya, ülkelerin yasalarını dikkate almalı ve bunlara uymalı.”
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
DÜNYA
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha
23 Aralık 2021, 15:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce