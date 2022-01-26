https://tr.sputniknews.com/20220126/twitter-rusya-ve-turkiyeyi-elestirmek-yerine-faaliyetini-onlarin-mevzuatlarina-gore-ayarlamali-1053165210.html

'Twitter, Rusya ve Türkiye'yi eleştirmek yerine faaliyetini onların mevzuatlarına göre ayarlamalı'

'Twitter, Rusya ve Türkiye'yi eleştirmek yerine faaliyetini onların mevzuatlarına göre ayarlamalı'

Twitter, 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin şeffaflık raporuna, Rusya ve Türkiye’nin, en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan hükümetler... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T22:56+0300

2022-01-26T22:56+0300

2022-01-26T22:56+0300

görüş

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Twitter 2021 Ocak-Haziran Şeffaflık Raporu’nda, hükümetlerin bu dönem içinde, 196 bin 878 hesaptan içerik kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulunduğu bildirildi. Bunun, 'dünya genelinde Açık İnternet’e yönelik varoluşsal tehdit' olduğu savunuldu.Taleplerin yüzde 95’inin 5 ülkeden geldiğini kaydeden Twitter, bu ülkelerin sırasıyla Japonya, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore olduğunu bildirdi.Raporda, Rusya’dan gelen taleplerin yüzde 71’inin, intihar propagandasının yasaklı olduğu Rusya mevzuatıyla ilgili olduğu kaydedildi.Peki, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma talepleri gerçekten de açık internetin varlığını tehdit ediyor mu?Bilgi, bilgisayar ve siber güvenlik uzmanı Sergey Vakulin, bu taleplerin, internetin varlığını tehdit etmediği ve sadece interneti yıkıcı içerikten temizlemeye yönelik olduğu görüşünde.Twitter’den önce benzer istatistiği Google’un da paylaştığını anımsatan Vakulin, Google temsilcilerinin de Rusya ve Türkiye’nin diğer ülkelerden daha fazla içerik kaldırma talebinde bulunduğunu iddia ettiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Bu ülkelerin sergilediği bu duruşun bir açıklaması var. İnternet kullanıcılarını, misal uyuşturucu, Molotof kokteylini hazırlamanın yolu, intihar gibi olumsuz ve gereksiz enformasyona karşı korumaya çalışıyorlar. Bu nedenle, ülkelerin yıkıcı içeriği kaldırma taleplerinin, açık internetin varlığına tehdit olduğuna inanmıyorum. Burada internetin beyaz (yasal/erişime açık) bölgesini temizlemekten bahsediyoruz. Bir kullanıcı misal bir tür olumsuz bilgi edinmek isterse, bu bilgiyi internetin beyaz bölgesinde değil, genel olarak her şeyi bulabileceğiniz darknet’te (internetin yasadışı/genel erişime kapalı bölgesi) edinebilir.”Rusya ve Türkiye’nin, Twitter’in eleştirilerine uyum sağlamak zorunda olmadığını, aksine tüm sosyal paylaşım servislerinin bu ülkelerin yasalarını dikkate alması gerektiğini kaydeden Vakulin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler, internetin beyaz bölgesinde, Yandex, Google ve diğer arama motorlarında arama sırasında çıkan içeriği belirleme hakkına sahip. Twitter ve diğer sosyal medya, olumsuz içerikle ilgili mevcut sorunu ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunmazsa Rusya ve Türkiye, bazı sosyal paylaşım servislerini engellemek gibi bir çözüme gelebilir. Bu noktada, uzlaşı araması gereken taraf devlet olmamalı, aksine sosyal medya, ülkelerin yasalarını dikkate almalı ve bunlara uymalı.”

https://tr.sputniknews.com/20211223/rusyadan-twittera-3-milyon-ruble-ceza-daha-1052053421.html

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rusya, türkiye, google, mevzuat, twitter