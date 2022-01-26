https://tr.sputniknews.com/20220126/uc-ilde-egitime-kar-engeli-1053130886.html

Üç ilde eğitime kar engeli

Üç ilde eğitime kar engeli

Niğde, Bingöl ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca bazı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T06:04+0300

2022-01-26T06:04+0300

2022-01-26T06:04+0300

türkiye

kar tatili

kar

tatil

üniversite

sınav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101335/07/1013350763_0:100:1067:700_1920x0_80_0_0_4d9b14636662b12019a7ba5efd7df52f.jpg

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine bugün ara verildiği açıklandı.Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 26 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı bildirildi.Bingöl'de özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün araBingöl'de de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 26, 27, 28 Ocak'ta tatil edildi.Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak.Niğde'de 2 gün tatilNiğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde eğitime 2 gün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar başkanlığında olağanüstü toplanarak, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğin sağlanması ile vatandaşların sağlığının korunması amacıyla daha önce alınan önlemlere ek bazı karar aldı.İl genelinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakım evlerinde 26-27 Ocak tarihleri arasında 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlaştırılan toplantıda, şu kararlar alındı:"Bu kapsamda 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanlarının anılan tarihlerde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına, kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği bulunan, KOAH, kalp ve serebrovasküler hastalığı olan) kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına, 'istisnai kurumlar' olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet Müdürlüğü, itfaiye, Orman Müdahale, Karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimlerinde görev yapanlar ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personelden kurumlarınca çalışmalarına ihtiyaç duyulanların yöneticilerince belirlenerek idari izin uygulamasından istisna tutulmasına, karar verilmiştir."Bazı üniversitelerde sınavlar ertelendiGazete Duvar'da yer alan habere göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrasında kentteki bazı üniversiteler sınavlarda ertelemeye gitti.İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 26-27-28 Ocak tarihinde yapılacak sınavlar ertelendi. Rektörlükler, 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavların; 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılacağını duyurdu.Marmara Üniversitesi'nde ise 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan sınavlar ertelendi. Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.Boğaziçi Üniversitesi ise 27 Ocak Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavının 31 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği bilgisini paylaştı

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar tatili, kar, tatil, üniversite, sınav