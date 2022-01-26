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Xiaomi'ye yeni yazılım güncellemesi: MIUI 13 hangi yenilikleri getiriyor?
17:03 26.01.2022 (güncellendi: 17:14 26.01.2022)
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni güncellemesi 'MIUI 13'ü tanıttı. Yeni sistemde, Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms ve Smart Balance özellikleri yer alacak.
2021 yılının dördüncü çeyreğinde 500 milyonu aşan MIUI serisinin bu yeni sürümünde, yeni nesil işletim sistemi, kenar çubuğu ve pencere öğeleri gibi opsiyonların yanı sıra daha hızlı depolama, daha yüksek arka plan işlem verimliliği, daha akıllı işleme ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeler yer alıyor.
Yeni güncellemede ayrıca, Liquid Storage özelliğiyle hafıza yönetimi konusunda da güncellemeler bulunuyor. Bazı Android işletim sistemlerinin okuma ve yazma hızı 36 ay sonra yüzde 50'ye kadar azalırken, MIUI 13 okuma yazma hızını yüzde 95'e varan oranlarda koruyarak cihazın kullanım ömrünü uzatıyor.
'Ultra hassas bellek yönetim özelliği' Atomized Memory ile ise, RAM verimliliği artırıldı ve cihazın performansı yükseltildi. Bu özellik, uygulamaların belleği nasıl kullandığını analiz ediyor ve tek bir uygulamanın RAM kullanım işlemlerini önemli ve önemsiz görevler olarak ayırıyor. Ardından tüm önemsiz görevleri kapatarak uygulamaların yalnızca o anda önemli olan şeyler için belleği kullanmasına olanak tanıyarak daha fazla uygulamanın performansı etkilemeden çalışabilmesini sağlıyor.
Generally, smartphone processors distribute resources across all of your apps relatively equally. But in MIUI 13, Focused Algorithms prioritizes the active app above all others, giving you faster speeds and higher performance where you need it. #MIUI13 pic.twitter.com/EzGXtYLkKV— MIUI (@miuirom) January 26, 2022
MIUI 13'te yer alan Focused Algorithms özelliği de, etkin uygulamalar üzerinden yaptığı hesaplamalarla, işlemcinin önemli görevlere odaklanmasını ve daha yüksek hıza ve daha yüksek performansa erişilmesini sağlıyor.
MIUI 13'ün bir diğer önemli özelliği olarak ise 'Smart Balance' gösteriliyor. Toplam pil ömrünü yüzde 10'a kadar uzatan bu özellik, kullanıcıların hareket halindeyken ihtiyaç duydukları gücü ve hızı elde etmelerini sağlıyor.
© AFP 2021 / SAJJAD HUSSAINXiaomi - cep telefonu - Hindistan
Xiaomi - cep telefonu - Hindistan
© AFP 2021 / SAJJAD HUSSAIN
Yeni kişiselleştirme fonksiyonlarının da hayata geçirildiği yeni güncellemede, kullanıcılar 'yeni pencere öğreleri' sayesinde önemli bilgileri tek bir pencere öğesine sığdırabilecek ve pencere öğelerini daha önce sığmadıkları yerlere yerleştirebilecekler.
MIUI 13'teki diğer bir verimlilik aracı olan Kenar Çubuğu, mevcut uygulamadan ayrılmadan yalnızca bir kaydırma hareketiyle tüm favori uygulamalara kayan pencereler üzerinden erişmeyi sağlıyor. Böylelikle, birden fazla uygulamayı aynı anda açmanın veya aralarında hızla geçiş yapmanın daha kolay hal getirilmesi bekleniyor.
Yeni güncelleme, 2022 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 18 adet Xiaomi akıllı telefon modeline gönderilecek. Kalan modeller içinse kademeli şekilde gönderim uygulanacak.
MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerinin kapsamlı resmi listesi yayınlandı. Bu ilk küresel MIUI 13 duyurusu, bu ay içinde güncelleme alacak olan 18 modeli kapsıyor:
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi-Mi 11i
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi Pad 5
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Mi 11 Lite NE
Redmi Note 8 (2021)
Xiaomi Mi 11T Pro
Xiaomi Mi 11T
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Pro Max
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11 Lite
Redmi Note 10
Redmi Note 10 JE
Ocak ayının ortasından itibaren, herkese açık beta sürümünü alacak ilk telefon grubu ise şu şekilde olacak:
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi-12X
Xiaomi Civi
Xiaomi Mi MIX 4
Redmi K40 Game Enhanced Edition
Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi-Mi 11
Xiaomi Mi 11 Youth Edition
Xiaomi Mi Pad 5
Xiaomi-Mi Pad 5 Pro
Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi Mi 10S
Redmi K40 Pro
Redmi K40
Redmi-K30S Extreme Edition
Redmi K30 Extreme Edition
Xiaomi Mi 10 Extreme Edition
Xiaomi Mi 10
Xiaomi-Mi 10 Pro
Redmi K30 Pro
Redmi Note 11 5G
Redmi-Note 9 4G
Redmi Note 9
Redmi 10X Pro
Redmi-10X
Xiaomi CC9 Pro