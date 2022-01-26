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Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı
Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı
Kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal, ambulansın bulunduğu bölgeye kadar iş makinesinin kepçesine konularak taşındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:45+0300
2022-01-26T09:45+0300
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Rize'de Kuzeyce köyünde kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi. Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile 3 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca sedye ile patika yoldan taşınan Zinnet Babal, iş makinesinin kepçesine konularak 800 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Babal, tedaviye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html
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rize, hasta, ambulans

Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

09:45 26.01.2022
© DHAYolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı
Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal, ambulansın bulunduğu bölgeye kadar iş makinesinin kepçesine konularak taşındı.
Rize'de Kuzeyce köyünde kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi.
İhbar üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi.
Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile 3 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca sedye ile patika yoldan taşınan Zinnet Babal, iş makinesinin kepçesine konularak 800 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı.
Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Babal, tedaviye alındı.
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