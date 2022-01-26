https://tr.sputniknews.com/20220126/yolu-karla-kapli-koyde-mahsur-kalan-hasta-kepceyle-ambulansa-tasindi-1053133917.html

Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

Kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal, ambulansın bulunduğu bölgeye kadar iş makinesinin kepçesine konularak taşındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T09:45+0300

2022-01-26T09:45+0300

2022-01-26T09:45+0300

türkiye

rize

hasta

ambulans

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Rize'de Kuzeyce köyünde kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi. Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile 3 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca sedye ile patika yoldan taşınan Zinnet Babal, iş makinesinin kepçesine konularak 800 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Babal, tedaviye alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hasta-almaya-giderken-kara-saplanan-umke-ekibini-baska-bir-umke-ekibi-kurtardi-1053109129.html

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