https://tr.sputniknews.com/20220127/-thy-yonetim-kurulu-baskani-ilker-ayci-istifa-etti-yerine-ahmet-bolat-atandi-1053204276.html

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T18:50+0300

2022-01-27T18:50+0300

2022-01-27T19:15+0300

son dakika

ilker aycı

istifa

thy

türk hava yolları (thy)

türkiye

ahmet bolat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/61/1041656106_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ea6b1e4785dc7cfa6d893d0dfb030ad5.jpg

Türk Hava Yolları'nda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Alınan karar kapsamında İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'nde (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Bolat, THY’de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Ahmet Bolat kimdir?Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.Ahmet Bolat, THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür ve Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika, ilker aycı, istifa, thy, türk hava yolları (thy), ahmet bolat