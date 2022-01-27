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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti
Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:50+0300
2022-01-27T19:15+0300
son dakika
ilker aycı
istifa
thy
türk hava yolları (thy)
türkiye
ahmet bolat
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Türk Hava Yolları'nda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Alınan karar kapsamında İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'nde (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Bolat, THY’de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Ahmet Bolat kimdir?Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.Ahmet Bolat, THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür ve Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.
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son dakika, ilker aycı, istifa, thy, türk hava yolları (thy), ahmet bolat

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

18:50 27.01.2022 (güncellendi: 19:15 27.01.2022)
© AA / Fırat Özkoyuncuİlker Aycı
İlker Aycı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA / Fırat Özkoyuncu
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Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat atandı.
Türk Hava Yolları'nda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti.
Alınan karar kapsamında İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.
2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'nde (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Bolat, THY’de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Prof. Dr. Ahmet Bolat kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.
Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.
Ahmet Bolat, THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür ve Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.
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