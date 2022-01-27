https://tr.sputniknews.com/20220127/11-yil-aradan-sonra-firlatilan-ilk-ukrayna-uydusu-kayboldu-1053168840.html

11 yıl aradan sonra fırlatılan ilk Ukrayna uydusu kayboldu

11 yıl aradan sonra fırlatılan ilk Ukrayna uydusu kayboldu

Rusya Devlet Uzay Ajansı başkanının eski danışmanı Andrey Kolesnik, 11 yıl aradan sonra fırlatılan ilk Ukrayna uydusu Sich-2-30’un muhtemelen kaybolduğunu... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:21+0300

2022-01-27T00:21+0300

2022-01-27T00:21+0300

dünya

ukrayna

falcon 9

uydu

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Ukrayna uydusunun henüz tanımlanamadığını belirten Kolesnik, Ağustos 2021'de Kiev ve Washington arasında imzalanan anlaşmaya göre, ABD’nin ilgili bilgileri veritabanına girmesi gerektiğini kaydetti.Uzmana göre, uydunun tanımlanması ya uzay aracının sahibinin yardımıyla, ya sahibinin uçuş rotasını açıklamasıyla ya da ‘Sich-2-30’ örneğinde olduğu gibi yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşebilir.Şu ana kadar tanımlama işleminde başarı sağlanamamasının uydu ile iletişimde sorunlar olduğunu gösterdiğini belirten Kolesnik, “Sich-2-1 (Sich-2-30) uydusu ile hiç bağlantı yok. Bu nedenle, tam olarak tanımlanabilmesi için hareketinin genişletilmiş parametreleri hakkında Amerikan tarafına bilgi vermek mümkün değil” dedi.Sich-2-30 uydusu, 13 Ocak'ta Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Falcon 9 fırlatma aracıyla fırlatılmıştı.Sich-2-30 uydusu, arazi, bitki örtüsü, orman ve su kaynaklarının kullanımını izlemenin yanı sıra doğal afetlerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tasarlandı. Uydunun ayrıca, mühendislik yapılarının oluşturulması, askeri teçhizat ve gemilerin hareketi hakkında yüksek kalitede veriler elde etmesi bekleniyor.Ukrayna, 2025 yılına kadar Dünya yörüngesinde 8 uydudan oluşan bir uydu grubu oluşturmayı planlanıyor.

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ukrayna, falcon 9, uydu