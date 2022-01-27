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2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar
Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:56+0300
2022-01-27T11:56+0300
türkiye
kastamonu
kar
otomobil
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Kastamonu’da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu’nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü. Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor. Sinop’un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre’ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, “İki gündür şiddetli kar yağıyor. Bende karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyorum. Yoğun bir kar yağışı oldu. Kar yağışı dindi, bizde şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.“En son bu kadar kar, 1992 yılında yağdı”En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise “54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik. Rahat bir nefes aldık bizde. Benim aracımın hemen yanında bir minibüs görünüyor. O minibüste bir esnaf arkadaşımızın. Dükkanlarını da açamadılar, demek ki minibüsü de açamadılar. Biz, kendimiz karı kürüyüp aracımızı bulduk ve üzerini açtık. 1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir. Çatılardan da belli zaten, daha bu sinmiş hali” diye konuştu
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kastamonu, kar, otomobil

2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar

11:56 27.01.2022
© İHA / 2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA /
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor.
Kastamonu’da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu’nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü. Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.
Sinop’un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre’ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, “İki gündür şiddetli kar yağıyor. Bende karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyorum. Yoğun bir kar yağışı oldu. Kar yağışı dindi, bizde şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

“En son bu kadar kar, 1992 yılında yağdı”

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise “54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik. Rahat bir nefes aldık bizde. Benim aracımın hemen yanında bir minibüs görünüyor. O minibüste bir esnaf arkadaşımızın. Dükkanlarını da açamadılar, demek ki minibüsü de açamadılar. Biz, kendimiz karı kürüyüp aracımızı bulduk ve üzerini açtık. 1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir. Çatılardan da belli zaten, daha bu sinmiş hali” diye konuştu
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