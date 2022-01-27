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63 yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı
63 yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T10:44+0300
2022-01-27T10:44+0300
türkiye
erzurum
köpek
sokak hayvanları
sokak köpeği
soğuk
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, donmak üzere olan yavru köpekleri kurtarmak üzere olay mahalline sevk edildi.Erzurum-Çat Karayolu üzerinde yavru köpekleri bulan ekipler, anında müdahale ederek soğuktan titreyen hayvanları barınakta tedavi altına aldı. Ekipler, yavru köpeklere mama takviyesinde de bulundu.'Başıboş vaziyettelerdi'Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çağrı Merkezimize gelen görüntülü video ihbarını anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde Hayvan Barınağı’mıza ulaştırdı. Şuan tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/sokakta-doguran-sarinin-yavrulari-olmesin-diye-seferber-oldular-1053141087.html
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erzurum, köpek, sokak hayvanları, sokak köpeği, soğuk

63 yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı

10:44 27.01.2022
© İHA / ŞAHAP GÜRLER63 yavru köpek son anda ölümden kurtarıldı
63 yavru köpek son anda ölümden kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / ŞAHAP GÜRLER
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, donmak üzere olan yavru köpekleri kurtarmak üzere olay mahalline sevk edildi.
Erzurum-Çat Karayolu üzerinde yavru köpekleri bulan ekipler, anında müdahale ederek soğuktan titreyen hayvanları barınakta tedavi altına aldı. Ekipler, yavru köpeklere mama takviyesinde de bulundu.

'Başıboş vaziyettelerdi'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çağrı Merkezimize gelen görüntülü video ihbarını anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde Hayvan Barınağı’mıza ulaştırdı. Şuan tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Sokakta doğuran 'Sarı'nın yavruları ölmesin diye seferber oldular
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