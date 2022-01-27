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9 yıldan fazla süren yargılama 'hak ihlali' sayıldı
9 yıldan fazla süren yargılama 'hak ihlali' sayıldı
Anayasa Mahkemesi, hukuk davasında yargılamanın 9 yılı geçmesini "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" saydı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:54+0300
2022-01-27T20:54+0300
türkiye
anayasa mahkemesi
yargılama
hak ihlali
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Anayasa Mahkemesi hukuk davasının 9 yılı aşkın sürmesini 'hak ihlali' saydı.AYM'nin kararına göre bir kişi, Nisan 2009'da yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Yerel mahkemece 2014'te hüküm verilmesinin ardından dava dosyası, temyiz için Yargıtaya gitti. Dosyaya bakan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise 20 Haziran 2018'de davayı sonuca bağladı.Bunun ardından yargılama sırasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapıldığını, adil olmayan karar verildiğini, yargılamanın uzun sürdüğünü iddia eden başvurucu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, 9 yıl 2 ay süren yargılama nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 15 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.Kararın gerekçesindenAYM'nin kararının gerekçesinde 9 yıl 2 aylık yargılama süresinin makul olmadığı belirtilerek, "Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır" ifadesi kullanıldı.Kararda, başvuru konusu yargılamanın Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "adil yargılanma hakkı" kapsamındaki "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlali olduğu belirtildi.Yüksek Mahkeme, karar örneğinin bilgi için Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.AYM, başvurucunun "delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verildiği" iddiasının ise açıkça dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.
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anayasa mahkemesi, yargılama, hak ihlali

9 yıldan fazla süren yargılama 'hak ihlali' sayıldı

20:54 27.01.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi, hukuk davasında yargılamanın 9 yılı geçmesini "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" saydı.
Anayasa Mahkemesi hukuk davasının 9 yılı aşkın sürmesini 'hak ihlali' saydı.
AYM'nin kararına göre bir kişi, Nisan 2009'da yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Yerel mahkemece 2014'te hüküm verilmesinin ardından dava dosyası, temyiz için Yargıtaya gitti. Dosyaya bakan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise 20 Haziran 2018'de davayı sonuca bağladı.
Bunun ardından yargılama sırasında delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapıldığını, adil olmayan karar verildiğini, yargılamanın uzun sürdüğünü iddia eden başvurucu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, 9 yıl 2 ay süren yargılama nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 15 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararının gerekçesinde 9 yıl 2 aylık yargılama süresinin makul olmadığı belirtilerek, "Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır" ifadesi kullanıldı.
Kararda, başvuru konusu yargılamanın Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "adil yargılanma hakkı" kapsamındaki "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlali olduğu belirtildi.
Yüksek Mahkeme, karar örneğinin bilgi için Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.
AYM, başvurucunun "delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata yapılarak adil olmayan karar verildiği" iddiasının ise açıkça dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.
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