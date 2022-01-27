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97. kez yakalanan hırsız tutuklandı
97. kez yakalanan hırsız tutuklandı
İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 35 yaşındaki kadın hırsız Pınar U., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T10:18+0300
2022-01-27T10:18+0300
türkiye
istanbul
polis
hırsız
kadın
tutuklama
anadolu
emniyet
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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti.Şüphelilerin kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.Şüphelilerin bazı olaylarda apartmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.Polis yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı.Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Kadın hırsız Pınar U. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/is-yerine-1-ayda-4-kez-hirsiz-girdi-yine-gelir-diye-bekliyoruz-1053176296.html
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istanbul, polis, hırsız, kadın, tutuklama, anadolu, emniyet

97. kez yakalanan hırsız tutuklandı

10:18 27.01.2022
© DHA97. kez yakalanan hırsız tutuklandı
97. kez yakalanan hırsız tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan 35 yaşındaki kadın hırsız Pınar U., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı aranmasının olduğu ortaya çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti.
Şüphelilerin kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
Şüphelilerin bazı olaylarda apartmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.
Polis yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı.
Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Kadın hırsız Pınar U. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf: Yine gelir diye bekliyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
TÜRKİYE
İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız girdi: 'Yine gelir diye bekliyoruz'
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